卓榮泰赴東京巨蛋應援 郭國文還原台日棒球外交突破

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場。（中央社）

世界棒球經典賽台灣隊今（7日）展現強大火力，以14比0提前在7局扣倒捷克隊，奪下首勝；行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援，創下現任閣揆赴日的首例。擔任立法院亞東國會議員友好協會會長的民進黨立委郭國文透露，台日規劃過程極其低調，締造棒球外交的突破，日方由國會議員對接，我方窗口應是台灣日本關係協會會長謝長廷。

卓榮泰今天上午抵達日本，在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下親赴東京巨蛋觀賽，引發球迷驚喜。郭國文接受本報訪問時透露，他本月3日拜會日本自民黨籍眾議員萩生田光一時，意外得知此訊息；當時萩生田向他表示卓即將來訪，郭驚訝反問「真的嗎」，日方則回以「秘密」，表達希望保密、行政院也期望低調進行。接洽方面，日方由萩生田處理，台灣方面窗口應該是謝長廷。

關於卓榮泰觀賽過程，郭國文描述，卓榮泰進場時有許多觀眾發現，紛紛站起來與卓揮手、握手致意，後來在七局上半結束後就先行離開現場，這算是一種棒球外交的突破，也是第一次現任閣揆赴日本。

至於後續規劃，郭國文表示，據卓榮泰所述，沒有其他的拜訪行程，純粹是來看球。

