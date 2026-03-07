國家人權博物館「望向天光 回首人權」新書發表。（記者翁聿煌攝）

國家人權博物館7日舉辦「望向天光 回首人權」新書發表會，人權館長洪世芳表示，人權館與蔚藍文化出版社合作，將人權館半年刊「向光：人和人權的故事」歷年刊載的文章重新整編出版，期盼能讓更多人透過閱讀來認識這些人權歷史及生命故事。

洪世芳表示，台灣歷經長達38年的戒嚴體制，威權政治所造成的個人創傷、集體失語與制度性壓迫，至今仍深刻影響社會結構與世代記憶，他以書名「回首人權」為例，提醒大家不應遺忘那段白色恐怖的人權歷史，強調記憶歷史是為了避免重蹈覆轍，並以「望向天光」期許社會在面對歷史所帶來的種種創傷後仍能堅守價值，以歷史為光，一起走向希望的未來。

請繼續往下閱讀...

清華大學台灣文學所教授劉柳書琴撰文導讀，期盼歷史能藉由本書重新被社會看見、被制度接住，並在教育體系中持續傳承，她提醒社會大眾，人權並非抽象概念，而是支撐社會穩定運作與持續發展的基礎；唯有坦誠面對歷史、持續反思與學習，才能讓人權教育真正落實於日常生活之中。

發表會邀請長期深耕台灣史與轉型正義的政大台史所教授薛化元及中山大學社會學系助理教授林傳凱，以「轉型正義的人權記憶與展望」為題，展開一場跨世代的深度對話，薛化元從憲政史視角，解析威權體制的壓迫結構與人權平反的漫長之路；林傳凱則以細緻的田野調查，還原受難者與家屬最真實的生命掙扎。

洪世芳表示，「轉型正義」是當代社會如何理解過去、承接創傷，並共同形塑未來的重要公共議題，也是台灣民主深化的重要關鍵，人權館期望透過「望向天光 回首人權」的出版，引導社會大眾看見台灣人權發展的艱辛與不易，使記憶成為通往未來的橋樑，讓歷史成為照亮未來的天光。

國家人權博物館「望向天光 回首人權」新書發表，館長洪世芳（中）與參加來賓 合影。（記者翁聿煌攝）

國家人權博物館「望向天光 回首人權」新書發表。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法