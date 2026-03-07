質疑不明勢力買斷粉專「借屍還魂」抹黑 陳見賢競辦提告

國民黨爭取提名選縣長的新竹縣副縣長陳見賢今天再度放話「開吉」！這次鎖定攻擊他的特定臉書粉專。（記者黃美珠攝）

國民黨爭取提名選縣長的新竹縣副縣長陳見賢再度放話「開吉」！其競選辦公室表示，近期網路平台出現大量影射與抹黑他的言論，疑有不明勢力買斷特定臉書粉絲專頁，由公關公司代操內容，以「借屍還魂」方式有組織地進行認知作戰與抹黑攻擊。對於涉入的相關粉專，他們已委請律師向新竹地檢署提告妨害名譽與誹謗。

陳見賢競辦表示，這些可疑粉專的內容高度雷同，疑似背後存有組織化的「農場式」操作，針對陳見賢散布誹謗訊息，企圖帶動輿論風向、全面毀壞其人格形象，進而影響選情。他們不妄加揣測誰是幕後黑手，所以現階段一切交司法釐清，他們也歡迎各界提供線索，一起還原事實真相。

弘律國際法律事務所律師劉芩涵表示，此類造謠抹黑行為不僅嚴重損害陳見賢個人名譽與人格尊嚴，更對新竹縣政府整體形象造成傷害。因為陳見賢作為副縣長，其形象與操守攸關政府公信力，若任由惡意抹黑擴散，將動搖民眾對縣府團隊的信任。

劉芩涵說，相關人士選擇在國民黨新竹縣長黨內初選期間，用網路高度擴散的特性，散布毫無根據的不實論述，顯然意圖透過抹黑與潑髒水的方式誤導選民視聽，不僅使當事人承受來自四面八方的質疑與誤解衝擊選情，更嚴重踐踏民主。

目前相關證據已陸續蒐證完成，針對惡意嫁接不實訊息、造謠影射等行為，將依刑法誹謗罪、加重誹謗罪以及民事侵權損害賠償陸續提告。

