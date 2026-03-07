他在總統前開唱 獲賴清德承諾「多唱歌給我聽，我就多去參加活動」

民進黨竹北市長鄭朝方在今年的全國客家山歌比賽開幕式上演出，獲得台下的總統賴清德用力鼓掌喝采。（記者黃美珠攝）

民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方擅長歌唱、也愛唱歌，今天卻被總統賴清德揶揄「我當（黨）主席時沒聽過他唱歌」。賴清德這段有感而發，是因他早上在第59屆「竹東天穿日臺灣客家山歌比賽」現場，聽到鄭朝方為開幕式高歌14年前他所填詞、譜曲、演唱的竹東鎮歌《我的竹東山歌城》後，當眾讚許好聽外也許諾「只要以後多唱歌給我聽，我就多去竹北參加你的活動」。

鄭朝方在開幕式上說，傳承客家山歌就是要有一個地方，他告訴鄉親，總統賴清德給了竹東5億做「竹東大禾埕」，是給竹東最大幫助的總統，而且他學的客語也是竹東的海陸腔，因為竹東可說是全球海陸腔客語的「首都」。

隨後鄭朝方話鋒一轉，當著賴清德的面說，他覺得竹東鎮長郭遠彰比他有面子，因為客家山歌比賽60年來第一次有總統來參加，而他現在也在竹北市舉辦光節，但是總統卻沒有去。

所以賴清德後來致詞時「回敬」說，以後多唱歌給他聽，他就多去竹北市參加鄭朝方的活動。同時肯定鄭朝方在竹東出生長大，為竹東寫下鎮歌還由自己演唱，很不容易。

賴清德也說，他之所以力挺「竹東大禾埕」計畫，是因為竹東鎮長郭遠彰計畫寫得非常好，而竹北市長鄭朝方、縣議員楊昌德都說郭遠彰做事很踏實、有理想性，行政院相挺絕對不會有問題，而且這個音樂中心非常符合竹東人的需求，他很高興這個計畫就快要完成了。

在全國客家山歌比賽開幕式，竹北市長鄭朝方演唱他所創作的海陸腔版竹東鎮歌。（記者黃美珠攝）

總統賴清德上台致詞時告訴鄭朝方，「多唱歌給我聽，我就多去竹北參加你的活動」。（記者黃美珠攝）

