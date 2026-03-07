松信激戰！許淑華掃市場高人氣 王鴻薇、費鴻泰奪許原榮焦點

民眾寒暄時對許淑華比出加油手勢，展現高人氣。（記者孫唯容攝）

九合一大選在即，台北市松山、信義區市議員選情激戰，今（7日）法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任、松信選區擬參選人許原榮今（7日）邀請立委王鴻薇、費鴻泰陪同前往南京市場掃街。議員許淑華也前往南京市場發文宣，向選民懇託，不過根據現場觀察，多數攤商面對許原榮並不熱情，多數都與王鴻薇、費鴻泰寒暄，而許淑華則獲得不少里民熱情比讚與加油。

許原榮主打「韓國瑜唯一支持」投入松信選區參選，許原榮也表示，自己不同於其他參選人空降，自己長期在松信選區經營，對於選區的熟悉度獲得韓國瑜的唯一支持。費鴻泰、王鴻薇今天也陪同許原榮沿路掃市場，不過多數攤商與許原榮互動不多，發文宣時，不少攤商擺擺手，就讓他放在旁邊就趕忙做生意，或是僅說「謝謝」，多數民眾焦點都落在費鴻泰、王鴻薇身上，與其熱情合影。

議員許淑華也從另一頭沿路發面紙向選民懇託，沿路上獲得不少逛市場民眾支持，有民眾盛情比讚更大聲向許淑華說「加油，真的很棒」，也有民眾寒暄時比出加油手勢，展現高人氣。

雙方人馬也在市場中央相遇，許原榮團隊也大方用麥克風向許淑華說加油，而許淑華看到費鴻泰、王鴻薇也互相關心選舉狀況，許淑華更與費鴻泰熱情擁抱，藍綠在地多年的民代展現好交情。

許淑華看到費鴻泰、王鴻薇也互相關心選舉狀況。（記者孫唯容攝）

許淑華與費鴻泰熱情擁抱、寒暄。（記者孫唯容攝）

民眾焦點多落在王鴻薇、費鴻泰。（記者孫唯容攝）

許淑華向許原榮加油。（記者孫唯容攝）

多數攤商與許原榮互動不多，發文宣時，不少攤商擺擺手，就讓他放在旁邊就趕忙做生意，或是僅說「謝謝」。（記者孫唯容攝）

