「編多少能贏大谷翔平？」挨轟 廖偉翔回應了

網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論。」（翻攝自threads）

經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，昨天更被日本倒扣，終於在今天以14:0倒扣捷克，不過今晨網友在threads提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議時，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」，引發大批網友炮轟，廖偉翔則出面回應，「先前留言是想指出，預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號！」選手培訓與國手組訓經費並沒有被刪減。

廖偉翔表示，運動歸運動，政治歸政治，昨日中華隊雖然輸球，但選手們已經全力拚戰，值得大家肯定與支持，我們應該持續為中華隊加油，而不是把輸贏簡化為政治攻防。

請繼續往下閱讀...

廖偉翔說，不論是他個人或任何國會委員，看到中華隊在國際賽場奮戰，都一定全力支持，每一位代表台灣站上球場的球員，都值得國人尊敬與掌聲。

廖偉翔強調，留言是想指出預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號。事實上，體育署預算從去年54億成長到今年73億，增幅達36%，選手培訓與國手組訓經費並沒有被刪減，比賽結束後，如何讓資源配置更好、讓台灣體育更強，這些都可以理性討論。

廖偉翔最後說，我們都希望台灣體育更進步，無論是基層培育、選手訓練或運動科學，只要對台灣體育發展有幫助的政策，他都會全力支持，政治可以辯論，但此刻更重要的是團結為中華隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法