女性運動夯 蕭美琴：肯定透過運動展現自信力量並突破自我

副總統蕭美琴出席「Girls, Strike it out! 2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」開幕式，鼓勵選手們朝目標前進。（記者林正堃攝）

副總統蕭美琴今（7）日上午前往台灣國家婦女館出席「Girls, Strike it out! 2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」開幕式，肯定女孩透過運動展現自信與力量，在訓練中不斷突破自我，並期許大家學習自我保護，在人生與運動場上不怕挫折、持續精進；政府也將持續推動運動發展，成為所有運動員最堅實的後盾。

包括立委蘇巧慧、陳培瑜、無任所大使暨台灣運動好事協會執行長劉柏君、中華奧會副主席陳美燕等亦出席活動。蕭美琴並參觀台灣國家婦女館主題展覽「Action行動吧！台灣落實性別平等與永續發展目標行動展演」，回顧台灣實踐性平與永續發展的歷程。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴致詞說，很高興在國際婦女節前夕與現場參與活動的女孩們見面。過去有些人擔心從事運動會因此曬黑、怕流汗，但大家可以驕傲地說，陽光是力量的來源，汗水是驕傲的印記，每一次的訓練都是讓自己變得更強的機會。

她說，政府持續透過各種機制推動體育發展，希望讓台灣的運動員能夠站上國際舞台。感謝活動主辦單位—台灣運動好事協會及劉柏君執行長，長期投入運動外交，積極爭取國際資源，讓台灣的女孩在成長過程中有更多的交流機會。

副總統指出，本次活動除了運動交流，也讓大家學習自我保護。每一場比賽都是競爭，但自己的安全與健康，不論是身體或心理健康，都是一生重要的課題。

蕭副總統說，即使是最優秀的運動員，在追求目標的過程中也不可能每一場都獲勝，難免會遇到挫折、失敗或流淚的時刻，但這都可能是讓我們更強的動力。並期許女孩們將這樣的精神帶到人生與運動場上持續精進，國家也會繼續做大家最堅實的後盾，期盼大家一起為自己加油，也為台灣加油。

副總統蕭美琴肯定女孩透過運動展現自信與力量。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法