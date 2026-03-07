花蓮縣長選舉藍營分裂？ 鄭麗文這麼說

國民黨主席鄭麗文與國民黨徵召花蓮縣長參選人游淑貞，上午國民黨新春團拜時手牽手喊凍蒜。（記者花孟璟攝）

國民黨主席鄭麗文今天到花蓮縣黨部新春團拜，週三才徵召的花蓮縣長參選人游淑貞也到場，然而泛藍陣營在花蓮卻是分裂4人的狀態，同為國民黨的葉耀輝雖未獲提名卻仍選到底，現為無黨籍的議長張峻、議員魏嘉賢也都曾是國民黨員，對此，鄭麗文今天說「國民黨一路栽培很多人」，強調黨一定會上下團結支持游淑貞。

鄭麗文到花蓮主持新春團拜，一進入黨部馬上被現場媒體追問，藍營在花蓮還有張峻、魏嘉賢及葉耀輝「主席怎麼看」？鄭麗文快步閃避拒訪進入會場。

但致詞時鄭麗文鬆口，她說，今年花蓮縣長幾個參選人都是國民黨出身，但是這沒有關係，這「代表國民黨一路走來替地方栽培很多人才」。鄭麗文說，選民的眼睛是雪亮的，只要國民黨上下一心大團結，相信年底選舉包括縣長、鄉鎮長、代表及村里長將可開紅盤「一個都不能少」。

她也說，本週三的中常會上公布第二波3名女力，第一個點名的徵召同志就是游淑貞，她還說，民進黨只會負面選舉，先前國民黨宜蘭提名吳宗憲，當天馬上各種側翼網軍出籠攻擊，看到游淑貞在提名當天就被攻擊「她就放心了」，因為這代表民進黨寢食難安，認為游淑貞參選具有威脅性，如果都沒人造謠抹黑，反而才要擔心！她強調「國民黨是代表台灣穩定、堅持的正向力量」。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，去年民進黨發動大罷免，而游淑貞反惡罷功不可沒，因此今年選舉國民黨不但要發動組織戰，也要擴大影響力！

針對同黨的前花蓮市長葉耀輝堅持不放棄參選，5月份還要自費辦理對比式民調單挑游淑貞，爭取逆轉勝，盼有機會讓國民黨「提名換人」。然盧新榮今天也說「接下來民調一定是高高低低、參考就好」，他相信國民黨只要團結向前衝，游淑貞可高票當選，且葉耀輝如繼續堅持參選到底，不排除祭出黨紀處分。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，展現團結氣勢，雖然傅崐萁遲到40分鐘，仍和現場包括黨主席鄭麗文、縣長徐榛蔚、參選縣長的吉安鄉長游淑貞、縣黨部主委盧新榮（右一）等大合照。（記者花孟璟攝）

鄭麗文稱讚游淑貞在花蓮資歷完整，是最適合人選。（記者花孟璟攝）

鄭麗文給游淑貞加油，特別送上擁抱。（記者花孟璟攝）

