    政治

    中市民進黨潭雅神初選 2年輕女將挑戰資深議員

    2026/03/07 14:30 記者張軒哲／台中報導
    蔡其昌至潭子發送春聯力挺陳映辰（左）參選市議員。（資料照，記者張軒哲攝）

    蔡其昌至潭子發送春聯力挺陳映辰（左）參選市議員。（資料照，記者張軒哲攝）

    台中市第5選區（神岡、大雅、潭子）應選6席，民進黨提名3席，老將蕭隆澤、周永鴻面對新生代女力陳映辰、林鈺梅挑戰，將透過初選決定勝負，形成4搶3，其中大雅區上雅里長陳映辰與民進黨前議員許水彬媳婦林鈺梅，兩名女將都是具有碩士學歷的年輕媽媽，格外受到關注。

    第5選區現任國民黨賴朝國、吳呈賢、民進黨周永鴻、蕭隆澤及無黨籍徐瑄灃都將競選連任，73歲藍營資深議員羅永珍則準備交棒給兒子陳清崧。

    周永鴻曾擔任前台中市長林佳龍時期的民政局長，被視為林佳龍子弟兵，此次挑戰三連霸，周永鴻長期監督盧秀燕市府團隊，質詢砲火猛烈；蕭隆澤深耕潭子，曾代表國民黨擔任潭子鄉鄉長，後於2013年加入民進黨迄今，此次挑戰議員五連霸，基層實力雄厚。

    陳映辰的丈夫張睿倉曾代表民眾黨參選台中市第3選區立委及台中市第5選區市議員落選，張睿倉去年退出民眾黨，妻子陳映辰在立委蔡其昌推薦下，加入民進黨。陳映辰說，擔任里長期間，接獲多數民眾陳情，誠如新建大雅國民運動中心、停車位不足、交通壅塞、公園綠地不夠等建議，這些都需進軍市議會為鄉親爭取經費。

    林鈺梅曾擔任7年科技業國外業務，她表示，公公許水彬雖然曾為13年的議員，但也卸任已12年，可是他對地方的付出從未停歇，服務不是職位，而是一種習慣，這份對公共事務的責任感，讓她看見潭雅神的建設一再延宕，挺身而出。

    林鈺梅（左）登記初選爭取支持。（取自林鈺梅臉書）

    林鈺梅（左）登記初選爭取支持。（取自林鈺梅臉書）

    市議員周永鴻（左）與蕭隆澤（後排右二）與立委何欣純（中）至豐原會勘台中捷運紅線規劃情況。（記者張軒哲攝）

    市議員周永鴻（左）與蕭隆澤（後排右二）與立委何欣純（中）至豐原會勘台中捷運紅線規劃情況。（記者張軒哲攝）

