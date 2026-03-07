獨家》權宜輪「集體失控」枋山海纜區！軍粉憂心：恐趁機斷我電纜

權宜輪「新龍 NEW DRAGON（賴比瑞亞籍）」等船「集體失控」枋山海纜區。（擷取自marinetraffic）

恆春半島周邊海域近日出現異常動態，引發高度關注！長期監控台海周邊情資的軍事粉專「TaiwanAdiz」記錄發現，在屏東外海、極為敏感的「枋山海底電纜保護區」附近，竟出現大批權宜輪將AIS（自動識別系統）狀態掛為「失控」，徘徊不去的詭異現象，憂心這恐是敵對勢力利用「灰色地帶」戰術，企圖對我國通訊命脈下手。

根據「TaiwanAdiz」發布的資訊，這群身分敏感的權宜輪，在進入枋山海纜區後，不約而同地在AIS系統上顯示「Not Under Command（NUC，失控）」狀態。粉專指出，AIS顯示失控通常代表船舶出現嚴重異常，包括失去推進動力、導航儀器故障、受強風巨浪干擾，或是單純的技術性故障。然而，多艘船舶同時在戰略位置出現「失控」，動機極不尋常。

「就怕是『假失控、真破壞』！」粉專指出，海底電纜是台灣與世界接軌的生命線，一旦這些宣稱失控的船舶在海纜區非法投錨或刻意拖行，極易造成電纜斷裂。粉專也強調，船舶若真失控應立即通知海事機構協助，而非在敏感海域滯留。

面對此一詭異現象，軍事粉專呼籲海巡及海軍應加強監控，防止不明外籍船舶藉由「技術故障」掩護破壞行為。盼海巡署透過岸際雷達與巡邏艇嚴密掌控周邊海域動向，若發現違法滯留或危害我國基礎設施之行為，應派遣艦艇驅離或登檢，確保國土安全。

權宜輪「集體失控」枋山海纜區。（擷取自船訊網）

