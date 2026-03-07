松信藍營六搶二！許原榮主打韓國瑜唯一支持與李明璇同搶韓家軍票源

立委王鴻薇、前立委費鴻泰陪同擬參選人許原榮掃街，王表示，本次松信議員初選激烈，國民黨每位參選人都很優秀，兄弟登山各自努力。（記者孫唯容攝）

台北市松山、信義區市議員選情激戰，藍營新人面臨6搶2局面。立法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮今（7日）邀請立委王鴻薇、費鴻泰陪同前往南京市場掃街。許原榮更主打「韓國瑜唯一支持」，與擬參選人李明璇同搶韓家軍票源。前老闆費鴻泰先前在大罷免時期神隱，為許原榮重出江湖，換上競選背心幫拚初選。

面對媒體詢問，先前同為松信的國民黨擬參選人李明璇也被認為是韓家軍，兩人是否將爭搶同票源？還是希望韓家軍兩人都上？許原榮表示，每個參選人有自己不同的特質，而且他不同於其他參選人空降，自己長期在松信選區經營，對於選區的熟悉度獲得韓國瑜的唯一支持，王鴻薇委員、費鴻泰委員也鼓勵他投入地方服務，他會用自己的方式投入選舉。

費鴻泰表示，許原榮在松山信義當主任23年，他對在地事物都相當熟悉，像是在健康路閘道改讓車輛能左轉通行，就是他當議員時與許原榮共同完成，許原榮對於在地建設參與頗多，選舉要選賢與能，選民要找一個能做事、肯做事，且有能力做事的人。

王鴻薇也表示，本次松信議員初選激烈，國民黨每位參選人都很優秀，兄弟登山各自努力，今天是第二次陪同許原榮掃市場，他在地方長期服務，大家有目共睹，在松山信義每一位里長都認識許原榮，過去兩人長期合作，許原榮對於社區的經營認真、負責，後續許原榮擔任韓國瑜辦公室主任，因他嫻熟議事，對韓國瑜幫助很大，因此韓國瑜才會在松信選區唯一推薦許原榮，她自己不論在松信擔任議員，以及目前擔任立委都受到許原榮的幫忙，希望許原榮可以在初選脫穎而出。

台北市松山、信義區市議員選情激戰，藍營新人面臨6搶2局面。立法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任的許原榮主打韓國瑜唯一支持，與同黨擬參選人李明璇同搶韓家軍票源。（記者孫唯容攝）

