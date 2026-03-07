為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王世堅8字讚鄭麗君：參選意料之中

    2026/03/07 12:11 記者董冠怡／台北報導
    王世堅昨談及民進黨黨北市長人選時盛讚鄭麗君學養俱佳、才德兼備。（記者塗建榮攝）

    外傳民進黨內啟動「扶君計劃」力拱行政院副院長鄭麗君，代表民進黨參戰台北市長選舉對尬國民黨籍現任市長蔣萬安，而且只差她老公點頭答應。對此，立委王世堅今陪同黨的松山、信義議員擬參選人呂瀅瀅在松山區車掃時說，「對，應該是這樣」，鄭學養俱佳、才德兼備，她參選合乎情理、意料之中，他也一定會加入扶君計劃。

    王世堅表示，他一定會加入「扶君計劃」，最早推薦鄭麗君是因對她了解很深，這一年半以來，每週三在中常會，鄭麗君列席時，許多討論事項須由行政院改善解決，都是由鄭受命處理，並以「學養俱佳，才德兼備」八字形容她，個人修養及工作表現都非常好，能力不只如此，如果走上選舉，一定會有很好表現。

    王世堅指出，鄭麗君性格溫和婉約、待人接物得宜，明瞭民主社會要聽取各方聲音，她一定會以柔軟身段參與這次選舉，個人非常推崇她，當然還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤都非常適合，自己只會去幫他們，但也強調「我完全沒有參選意圖」。

    外傳鄭麗君只差老公點頭答應？王世堅說，對，應該是這樣，大家樂觀其成。鄭麗君代表民進黨參選市長，合乎情理且意料之中，馬上就會看到很精彩的首都市長大作戰，由才貌雙全的鄭麗君對上英明神武的蔣萬安。

    熱門推播