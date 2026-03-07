為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲想解境管赴子畢典 錢康明酸：做人清白才不怕搜索票敲門

    2026/03/07 12:27 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案，26日一審宣判，其妻陳佩琪透露柯文哲想解除境管參加兒子畢典？錢康明諷若清清白白不怕搜索票敲門。（資料照，記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市京華城弊案，26日一審宣判，交保期間須戴電子腳鐐且被境外管制的柯文哲，其妻陳佩琪日前在廣播節目透露柯文哲希望宣判前2日聲請解除境管參加兒子的畢業典禮，此要求引發各界討論，新竹市前文化局長錢康明稱他有3個孩子，今年分別從國中、大學、研究所畢業，他會參加3個孩子的畢業典禮，因為他曾當官，但做人清清白白，當官不取不求，也不做虧心事，不怕搜索票敲門，諷刺柯文哲意味濃。

    錢康明表示，他當過新竹市文化局長，雖然市長高虹安及其幕僚和民眾黨籍的市議員李國璋、宋品瑩處心積慮想要摧毀他的人格，甚至開記者會污蔑他的人格，但他可以參加3個孩子的畢業典禮，因為他沒有戴電子腳鐐，因為他沒有被限制出境，因為他沒有任何官司在身。

    錢康明更強調，他做人清清白白，當官不取不求，生平不做虧心事，不怕搜索票敲門的心情真是快樂。諷刺柯文哲涉貪污官司，居然想聲請解除境管在一審宣判前兩日參加兒子的畢業典禮，根本是挑戰司法底線。

    熱門推播