柯文哲台南新營拜票 謝龍介：年底選舉藍白全面合作

國民黨台南市黨部主委謝龍介（後中）陪台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）在新營第一市場拜票，拿麥克風為民眾介紹兼拉票。（記者楊金城攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天（7日）上午在台南市新營區第一市場為民眾黨助選，參選下屆台南市長選舉的國民黨南市黨部主委謝龍介全程陪同，向選民拉票，謝龍介說，在台南年底選舉藍白合，全面合作。

民眾黨台南市黨部主委顏耀星表示，民眾黨原則不推出台南市長參選人，將以議員選舉為主，至少提名6人參選議員，希望當選1席以上，年底選舉與國民黨朝藍白合方向走，期待謝龍介當選下屆台南市長，改變民進黨在台南一黨獨大的政治生態。

柯文哲上午9點在新營區濟安宮向保生大帝上香參拜，再與粉絲在廟前合影，也未作政治性發言，他簡短致詞祝福大家新的一年身體健康，萬事如意，闔家平安，一切平安順利就好，隨後陪同民眾黨南市第一選區議員參選人陳詩薇在市場掃街，向買菜民眾、攤商拉票，有支持者高喊「阿北來了」，不少人和他握手、擁抱、合影、要簽名，但也有民眾拒絕、冷默以對。

謝龍介全程陪同柯文哲在第一市場拜票，謝龍介說，年底選舉，在台南藍白合，市長和議員選舉全面合作，民眾黨在各議員選區也不是全部提名，國民黨和民眾黨仍可以全面合作，像在第一選區支持陳詩薇，與國民黨在這選區有當選2席空間，期待民眾黨在年底台南市議員選舉當選至少3席成立議會黨團發聲。

國民黨台南市黨部主委謝龍介（右）陪同台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）在新營第一市場拜票，並支持民眾黨議員參選人。（記者楊金城攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）在新營第一市場拜票，有粉絲上前擁抱。（記者楊金城攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）在新營第一市場拜票，民眾要簽名。（記者楊金城攝）

