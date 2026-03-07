認為鄭麗君參選北市成強勁對手？蔣萬安仍語帶保留

面對媒體詢問，是否認為鄭麗君參選台北市是強勁對手？蔣萬安仍語帶保留。（記者孫唯容攝）

民進黨台北市候選人仍未定，外界多次點名行政院副院長鄭麗君，認為她是最理想人選。今（7日）台北市長蔣萬安出席活動前被問及，是否認為鄭麗君參選台北市是強勁對手？蔣萬安仍語帶保留，他表示距離選舉還有一段時間，目前就是全力專注在市政。

距離2026選舉投票剩下8個月，不過民進黨台北市長將由誰來參選，目前仍是未知數，不過各界認為鄭麗君為最佳的潛在人選，有媒體報導民進黨內推動「扶君計畫」，試圖推派鄭麗君參選台北市長。

今天上午蔣萬安出席台北杜鵑花季活動前，媒體再度關心選情，並詢問蔣萬安是否認為鄭麗君為強勁對手？蔣萬安表示，距離選舉還有一段時間，目前就是全力專注在市政。

民進黨立委王世堅先前也頻遭點名參選北市，上午面對媒體詢問「扶君計畫」時，王世堅表示，自己完全沒有參選意圖，鄭麗君「學養俱佳、才德兼備」，由她參選是合乎情理、意料之中，馬上就會看到精彩的首都市長大作戰，由才貌雙全的鄭麗君對上英明神武的蔣萬安。

