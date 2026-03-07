正告藍白莫擋政院版軍購案？AIT官方臉書指以實力求和平 「是唯一正途」

（AIT臉書）

為強化不對稱戰力建構，行政院將提出八年期一．二五兆元的國防特別預算。國民黨與民眾黨在阻擋政院版三個多月後，昨日終於付委特別條例草案。藍白雖也提出各自版本，但框定的金額不到政院版三分之一，國防部已表達這會影響戰力的建構。而支持台灣提升自我防衛實力的美國政府，昨除透過美國在台協會（AIT），傳達美國政府持續歡迎台灣宣布四百億美元（約合新台幣一．二五兆元）軍購特別預算，AIT官方臉書也貼上美國川普總統照片，強調以實力求和平，「這是唯一正途」（The only way）。

涉外人士認為，就在國民黨提出三八〇〇＋N億元軍購條例的縮水版，並於昨日連同政院版也於立法院院會交付審查後，AIT發言人即以回應記者提問形式，重申美方歡迎台灣宣布四百億美元軍購預算的立場。等於在政院版與在野版之間，美國政府已有清楚的態度。另外，AIT官方臉書強調以實力求和平，是唯一正途。這訊息雖是延續AIT這幾天在說明美方於對伊朗發動戰事的相關立場，但因時間也緊扣連台灣朝野在軍購案的攻防，這亦是傳遞美國政府對於盟邦在自我防衛上應有的積極作法，相較藍白版本的大幅縮水，美方此舉頗有正告台灣在野黨之意。

針對在野版本，國防部長顧立雄昨在立院答詢也表達憂慮說，國民黨版沒有含任何台灣之盾的元素，且特別條例執行期限到117年底，「這個條例等同實質上全面地擋住我們特別預算建立整體戰力的可能性。」

此外，美國參議院及眾議院跨黨派重量級議員於上月中曾發起聯名信函，共有三十七位國會議員簽署，強烈呼籲台灣立法院應通過強健的、跨年度的國防特別預算，以應對當前局勢並展現自我防衛的決心。信中也強調，台灣的國防補充預算請求可能僅獲得「部分編列」資金。而若缺乏賴總統所提議之特別預算規模的顯著投入，這些進展恐將不足以應對威脅。美方是期盼台灣立法院能支持一份強健、跨年度的國防特別預算，並編列足以「把握關鍵時刻」的年度預算，向國際社會傳遞台灣堅定自我防衛的明確訊號。

