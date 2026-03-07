柯文哲為何急著赴日？ 吳靜怡：凸顯柯家對司法認知偏差

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨天說，大兒子3月24將從日本東京大學博士班畢業，恰巧是京華城案宣判日的前兩天，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢業典禮。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲為何急著赴日？橘子與桶子成為宣判前謎團。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲一審宣判定於2026年3月26日，卻企圖在宣判前兩天（3月24日）要向法院聲請解除管制讓柯文哲可以出國到日本，何必在敏感時機申請出境，難免讓人聯想是否另有盤算，譬如去見正在涉案被通緝的共犯橘子，甚至被懷疑可能去「坐桶子」潛逃，這完全凸顯柯家對司法認知偏差，更暴露出一種得寸進尺的特權心態，彷彿司法規則只是可操弄的工具，一邊否定司法、一邊又期待司法通融，相當噁心。

吳靜怡指出，柯文哲為何要一再塑造自己是對司法無知的老人，讓民眾黨支持度一再流失？民眾黨早期支持者很多來自科技業、工程師、高學歷族群，民眾黨支持度從2024年大選的「第三勢力」支持度約20-25%下滑到2026年不到10%的邊緣化，從「國家領導人」的形象變成「無知老人」，雖鞏固鐵粉，但嚴重流失中間與年輕選民，即便陳佩琪在受訪時拋出竹北市長參選的話題，也沒有討論熱度，這代表柯家人對民眾黨短期動員有效，但其實長期傷害民眾黨的效應已經出現了。

吳靜怡續指，柯文哲一再測試司法與輿論底線，包含連李貞秀明明是雙重國籍還能不斷炒作，以為能成功撕裂社會，事實上，殘破不堪的就是民眾黨，黃國昌的新北市民調已經連藍營都不支持，整體呈現脫褲藍的現象了，女性對黃國昌支持度也僅僅8%，嘉義市、宜蘭市比藍白的民調也不會贏，新竹縣市早就是藍營的盤，民眾黨最終恐成附庸。

吳靜怡直言，藍白政黨若長期用陰謀論攻擊司法，最後卻需要司法信任自己，那不只不可能，連社會都不會相信你。

