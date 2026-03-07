中市議員民進黨山城初選 新人詹智翔、資深里長張鴻斌拚出線

中市議員民進黨山城初選 新人詹智翔（左）與資深里長張鴻斌（右）爭取提名。（記者張軒哲攝）

台中市民進黨第14選區（東勢、新社、石岡、和平），因資深議員蔡成圭宣布不再連任，家人也無意願接棒，蔡其昌山城主任詹智翔與石岡區九房里長張鴻斌登記，形成老將新秀競爭，因人數超過提名人數，將於3月23日至29日辦理初選民調。

台中市第14選區現任議員為國民黨吳振嘉、民進黨蔡成圭，吳振嘉拚連任，蔡成圭宣布退休。張鴻斌表示，他長期擔任市議員蔡成圭特助，蔡成圭宣布不再連任，二年前即徵詢他的參選意願，原本蔡的媳婦要接棒，但嘗試跑基層後仍決定以家庭為重，他才決定出來參選，以他長期勤跑基層、服務地方的經驗，相信可以為山城爭取更多建設。

詹智翔是新潮流系蔡其昌山線服務處主任，詹智翔說，從小在山城長大，後來到台大求學、立法院工作，協助審查法案、爭取預算都很熟悉，學到紮實功夫，一心想回故鄉服務，為山城做事，這幾年看到山城少子高齡化及農業發展困境等，投身選舉希望讓長輩得到更好照顧，農業發展升級，讓更多山城子弟一起回鄉打拚！

