    首頁 > 政治

    柯建銘控打無聲電話騷擾 羅智強提告吞敗：上訴捍衛名譽

    2026/03/07 10:19 記者劉宛琳／台北報導
    去年大罷免期間，時任民進黨團總召柯建銘指控國民黨立委羅智強打「無聲電話」騷擾他，羅否認並對柯提告，一審判羅敗訴。羅智強表示，將上訴捍衛名譽。（取自羅智強臉書）

    去年大罷免期間，時任民進黨團總召柯建銘指控國民黨立委羅智強打「無聲電話」騷擾他，羅否認並對柯提告，一審判羅敗訴。羅智強表示，將上訴捍衛名譽。（取自羅智強臉書）

    去年大罷免期間，時任民進黨團總召柯建銘指控國民黨立委羅智強打「無聲電話」騷擾他，羅否認並對柯提告，一審判羅敗訴。羅智強表示，將上訴捍衛名譽。

    羅智強表示，即使他多次澄清，調出通話記錄，證明他沒打過電話給柯建銘，柯卻仍於受訪時，繼續以不實言論誤導社會大眾。因此他對柯建銘提出侵害名譽告訴，很遺憾地，台北地方法院一審判他敗訴。

    羅智強表示，柯建銘含血噴人，但法官竟認為，他並非專門以損害他的名譽為唯一目的，沒有逾越合理範圍，受言論免責權保障，因此免賠。難道，柯建銘不是專門以損害他的名譽為唯一目的而胡說八道，他的名譽就不會受損？法官認為，柯建銘「不具侵害名譽權之真實惡意」，在大罷免期間造這種謠，還不夠惡意？柯建銘說要拿出通聯記錄卻拿不岀來，叫做沒有真實惡意？

    羅智強表示，就在柯建銘造謠的期間，他曾在街上被嗆：「有你這種開會打電話騷擾別人的立委，真的很可恥。」但他根本沒打電話，卻被綠色政論攻擊三天，走在路上還被嗆。這叫名譽無損？柯建銘這叫言論免責？柯建銘對他的誣衊，與立委問政、監督政府何干？法官也硬是認定這受言論免責權保障。不對惡人低頭，他一定上訴到底，捍衛自身名譽。

