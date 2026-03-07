國民黨軍購條例被轟「軍盲條例」 張育萌：自走砲買來停路邊？

國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

為強化國防韌性及不對稱戰力建構，政府提出8年期1.25兆元的國防特別預算案，過去數月卻遭在野黨連續在程序委員會杯葛，近日國民黨更自提版本，主張主張「3800億元+N」，連前國民黨立委許毓仁也表示，在可行性、技術操作與立法慣例上都有問題。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，實在不懂這3個月國民黨到底在忙什麼？從鄭麗文到傅崐萁，喊了半天要提《軍購預算》，結果根本交出個《軍盲條例》。

張育萌在臉書發文指出，就算不講金額，國民黨版《軍購條例》還是爛到有剩，只買自走砲不蓋戰堡，買來是要停在路邊停車格嗎？

請繼續往下閱讀...

張育萌表示，武器是沒辦法單獨存在的。國民黨版寫可以花1279億買M109A7自走砲，但沒寫戰堡、車堡和庫儲設施要花的錢。對此張育萌直言，事實證明國民黨真的沒在動腦、只會照抄作業，把美國國務院「知會國會」的軍售品項直接複製貼上。他也強調，戰堡要不要蓋？當然要，不然我們買到M109A7自走砲，難道停在路邊的付費停車格嗎？

張育萌說明，這些戰堡和車堡要台灣自己蓋，美國不可能空投給我們。所以當然就不會出現在美國國務院「知會國會」的項目上，美國沒寫，國民黨版就不知道要寫。他也批評，一個最大在野黨智庫提出的法案，這到底「智」在哪裡？

張育萌質疑，國民黨版全部用發價書的價格，直接寫進條例裡。「到底要講幾次，『特別條例』不是『預算』，條例過了之後，還會再送特別預算書表到國會審。」雖然藍白沒發問，但教他們一個軍購小常識，同一批武器，美國國務院「知會國會」的價格，不等於後來寄給我們「發價書」上寫的價格。再來，寄給我們發價書的價格，又不等於最後兩國政府「議約」的金額。

張育萌也舉例，台灣以前買3套國家先進飛彈防禦系統，最後議約的價格比原本拿到的發價書低了49億，也就是最後買得更便宜。現在，國民黨版直接用「知會國會」的金額，亂寫進法律裡，「變成未來美國要更低價賣給我們的話，抱歉，還真的不行，除非我們再重新修法。」

張育萌批評，國民黨口口聲聲說的「3800 億+N」，現在真相大白，那個「+N」竟然是指「收到下一批發價書」再趕快訂一個「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。對此張育萌直呼「我的老天爺啊，看到真的血壓升高、差點昏厥」。從美方寄出發價書之後，我們要買的話，就是45天要簽，特殊情況，還遇過30天要簽的。

張育萌諷刺，國民黨是第一天在立法院嗎？45天你是要審通過什麼特別條例？更不用說就算光速三讀，你還要再通過特別預算欸？他也質疑，寫這份《軍購條例》的，到底是哪來的天兵啊？如果不是要擋軍購，那他真的腦迴路異於常人。

張育萌在文末直言，實在看不懂，這3個月國民黨到底在忙什麼？從鄭麗文到傅崐萁，喊了半天要提《軍購預算》，結果根本交出個《軍盲條例》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法