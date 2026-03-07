別拿小孩要脅司法特權 翁達瑞：柯文哲說照顧母親卻都在跑選舉攤

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在廣播受訪表示，就讀日本東大的大兒子24日畢業，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢業典禮，由於3月24日正是柯文哲京華城案宣判前2天，引發外界討論。對此學者翁達瑞（陳時奮）表示，假如沒參加兒子的畢業典禮是個遺憾，等柯文哲出獄後也可找機會彌補。但是在北院宣判的前兩天，柯文哲不宜把兒子當要脅司法特權的工具。

翁達瑞在臉書PO文表示，多數博士生不會參加畢業典禮，因為完成論文答辯的時間不一，但畢業典禮的時間固定。取得學位後，大家各自就業，工作在世界各地，不會專程返校參加畢業典禮，雖然他返校接受博士學位，但媽媽並沒有參加，不是因為犯罪被限制出境，而是這個儀式可以略過，因為她已經參加過大學的畢業典禮。

翁達瑞指出，這兩天，媒體因為類似事件鬧得沸沸揚揚。柯文哲因貪瀆重罪受審，被限制出境。北院預訂在3月26日宣判，柯文哲兒子剛好在3月24日獲頒東京大學的博士學位。柯文哲要向法院聲請准予出境，以便參加兒子的畢業典禮，爸爸參加兒子獲頒名校博士學位的典禮，本來是一件溫馨的家族喜事，但發生在柯家就走味了，

翁達瑞續指，柯家的親子關係並不好，柯文哲也承認小孩的事他都沒在管。柯文哲沒有小孩的手機號碼，也沒有他們電子郵件，平常都沒在聯繫，甚至早上一起搭電梯出門都不講話；柯文哲並未參與子女的教育。柯文哲的兒子就讀清大，畢業典禮就在老家附近，柯文哲卻沒參加。柯文哲曾以台北市長的身分參加北一女校慶，就讀北一女的女兒也避不見面；柯文哲的兒子在去年十月就完成論文答辯，人卻還留在東京，可能有不想回台灣的苦衷。陳佩琪還說兒子特別延後畢業等爸爸參加，顯然沒有馬上就業的經濟壓力。

翁達瑞分析，根據上述三個理由，若柯文哲還是自由身，極可能就略過兒子的畢業典禮，留在台灣跑選舉攤，這麼推論不是沒理由。柯文哲交保後，以回新竹照顧媽媽為理由聲請解除居住限制，結果也都在跑選舉攤，既然如此，為何柯家要炒作兒子的畢業典禮，還要向法院聲請解除出境限制呢？答案很簡單柯文哲拿兒子的畢業典禮當工具，企圖要脅司法特權。若法院駁回聲請，柯文哲就可再次指控遭到司法迫害。只要柯家有事，不管喪事或喜事，都可以被泛政治化。

翁達瑞說，萬一柯文哲的出境限制獲得解除，會有什麼後果呢？柯文哲的三個小孩都在國外，陳佩琪也一度有走避國外的念頭。如果柯文哲能順利出境，柯家就可在日本團員，橘子人還在國外，也可以到東京與柯文哲重聚，不論是敘舊、串供、滅證、或者更改帳號密碼，都不會受到干擾。萬一柯家在日本人間蒸發，司法代價就太大了，柯文哲錯過兒子的博士學位頒發典禮，真的會造成終身遺憾嗎？未必喔！

翁達瑞直言，假如沒參加兒子的畢業典禮是個遺憾，等柯文哲出獄後也可找機會彌補。但是在北院宣判的前兩天，柯文哲不宜把兒子當要脅司法特權的工具。

