    廖偉翔嗆「編多少能贏大谷翔平」？周軒批：耍嘴皮子立委

    2026/03/07 12:05 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委廖偉翔。（資料照）

    經典賽台灣隊昨被日本倒扣，網友在threads提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」，遭許多網友批評。對此，政治工作者周軒怒斥，「怎麼有這種愛耍嘴皮子的立委啊？國民黨覺得大谷翔平給錢就能贏嗎」？

    周軒發文直指，「我們國民黨的立委廖偉翔的意思是，不給預算是因為贏不了大谷翔平嗎？怎麼有這種愛耍嘴皮子的立委啊？國民黨覺得大谷翔平給錢就能贏嗎？」

    網紅徐閉也發文酸說，「中國國民黨就是應該整黨遣送回他們祖國。只看2025年的總收入，大谷翔平一人的收入（約新台幣33億元），大概佔了台灣運動部年度預算的13.3%。然後中國國民黨卡預算還卡得這麼囂張，望周知」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「贏不了就不編預算了嗎？真的受夠這種爛委」、「他是不是想收買大谷啊？」、「就是這種的在阻礙台灣發展啊，然後養出一堆要馬兒好又不讓馬吃草的蠢蛋」。

    相關新聞請見︰

    體育預算被刪掀論戰 廖偉翔嗆「編多少能贏大谷翔平」？網友炸鍋

    網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」。（圖翻攝自臉書）

    網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」。（圖翻攝自臉書）

    熱門推播