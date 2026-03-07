體育預算被刪掀論戰 廖偉翔嗆「編多少能贏大谷翔平」？網友炸鍋

網友提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論。」（翻攝自threads）

經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，昨天更被日本倒扣，網友在threads提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，釣出國民黨立委廖偉翔PO文「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」，被大批網友批評贏不了就不用編嗎，痛罵支持台灣體育很難嗎？對此，記者詢問廖偉翔，他回應還在行程中，未再多做回應。

網友PO文指「體育署的預算被刪1.62億，民眾黨提案的，藍白在蹭完12強冠軍後刪的，以上是范雲立委算出來的數字」，引來廖偉翔PO文回應「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論。」引發網友暴動批評。

大批網友痛批「起碼不要刪預算吧，支持台灣體育很難嗎」、「不能贏大谷翔平，就不用給預算了是不是」、「國民黨立委水準，重點在體育署環境跟培養選手」、「要不大谷年薪22億，你編一個出來，不夠了還要砍！」

昨天也有網友針對預算回擊，體育署2025年的總預算從前一年的54億成長至 73億，增幅達36%，刪減的是「行政費」，而非「選手費」，主要是大陸差旅費、國外旅費（統刪 15%）、水電費（統刪 10%）、委辦費及媒體政策宣導費（統刪 60%）。

但去年范文針對體育署預算被刪約1.68億、凍6100萬，痛批藍白稱支持運動，僅在玩文字遊戲，指體育署預算從去年54億成長到今年73億，為的是以具體的行動支持台灣運動全面發展，希望增加對選手、學校體育的支持，例如：學生運動賽的運動傷害保險，體育署向行政院爭取預算，在教委會努力保住，卻又在院會表決被砍下來。

