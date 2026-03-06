為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「菜奇鴉」公園撞名台南「菜奇鴨」中市議員嘆台中形象被打折扣

    2026/03/06 22:55 記者蘇孟娟／台中報導
    台中規劃新建「菜奇鴉」公園，融入塗鴉藝術主題。（市府提供）

    台中規劃新建「菜奇鴉」公園，融入塗鴉藝術主題。（市府提供）

    台中市北區中央市場拆除再開發，其中建設局打造全市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，遭抓包「撞名」台南2021年選出的台南市場吉祥物爆紅IP「菜奇鴨」，質疑台中市府涉抄襲。台中市多位民代質疑，城市行銷與公共建設需要創意更需專業，若連名稱都陷入抄襲疑雲，只會讓台中形象打折扣。

    建設局強調，台中首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」前身是中央市場，命名融合「市場」台語諧音並導入塗鴉創作場域，與台南市「菜奇鴨」吉祥物發展概念並不相同，各有命名特色。

    台中推動中央市場改造，規劃在舊址新建公園、社會住宅及商業空間其中，建設局規劃將打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，將設有塗鴉牆，引進年輕創意活力，3月甫動工，預計10月完工。

    不過，消息傳出後引起不少網友抓包「撞名」台南人氣市場吉祥物「菜奇鴨」，質疑台中市的「菜奇鴉」公園恐掠人之美，「抄得這麼理直氣壯，真的菜奇『訝』」。

    在地市議員陳俞融指出，城市行銷與公共建設需要創意與專業，若連名稱都陷入抄襲疑雲，只會讓台中形象打折扣，呼籲市府上緊發條，打造讓台中市民感到光榮的公共空間；在地市議員陳文政則緩頰認為，公園轉型自中央市場，「菜奇鴉」本來就是菜市場台語通俗用語，沒有誰抄誰的問題。

    議員江肇國另指出，台中市除了「石虎家族」，有10個行政區各自設計特色吉祥物，但這些吉祥物幾乎也從市府的城市行銷中消失了，如果台中的城市行銷只能靠模仿或抄襲，那真的很可惜。

