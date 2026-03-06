顧立雄說軍購無法2028完成 馬文君嗆：民進黨不是說2027會打仗？

國民黨立委馬文君。（資料照）

國民黨版軍購特別條例草案主張「3800億元+N」，國防部長顧立雄昨受訪質疑，草案執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說2027年就會打仗，不是很急嗎？那給近3年時間還交不出來，這說法不是很矛盾嗎？

馬文君表示，政府現在不是急迫需要彈藥的籌購嗎？因為這次美方要賣我們的幾乎都是彈藥，這些都還沒有執行，為什麼國防部會認為不可行？到2028年還有近3年的時間，而且是我們急迫需要的，如果沒有那麼需要的話就編在年度預算，「部長覺得執行不完是認為美方無法提供這些彈藥嗎？」

請繼續往下閱讀...

馬文君質疑，如果2028無法執行完成，那為什麼要現在編？國防部應該先解釋今年到期的F-16V一架都沒來要怎麼辦？應該先想辦法解決這個問題；如果這個問題可以解決，後續彈藥都沒問題，這些彈藥反而是最簡單的，還是政府預估美方交不出來？顧立雄是在氣急敗壞什麼？這個說法根本不合邏輯。

顧立雄表示，國民黨版草案提到的AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈的檢修，這些項目早已經編入公務預算，並不在特別預算中。馬文君說，這就更好笑了，國民黨編的是美國公開在官網上的8項，國防部說已有3項編在今年度的預算，而今年度預算是去年年初編的，那表示當初國防部就知道美國要賣這8項，但其他5項為什麼不編年度預算？難道這5項不重要嗎？表示政府覺得這5項根本沒這麼急迫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法