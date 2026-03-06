民進黨2026目標拚翻倍！徐國勇：最少要贏10縣市

民進黨秘書長徐國勇6日出席「馬到福到喜盈門 新春聯誼會」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

民進黨布局2026九合一選舉，目前已完成15個縣市長人選提名。民進黨祕書長徐國勇今（6日）透露，不僅民進黨的民調支持度早已超越國民黨，總統賴清德與行政院長卓榮泰的信任度也呈現正向「黃金交叉」，但目前僅有5席執政縣市，「最少要贏10個起來！」。

台灣之友會今天晚間舉辦「馬到福到喜盈門」新春聯誼會，現場政要雲集，包括行政院政務委員陳時中、僑委會副委員長李妍慧、徐國勇、民進黨副秘書長何博文、立委蘇巧慧等人皆出席共襄盛舉。

徐國勇致詞時表示，他去年8月接任民進黨祕書長時，黨內民調正處於低谷，但經過數月重整旗鼓，民進黨的民調支持度早已超過國民黨，總統與行政院長的信任度也在三個月前達成正大於負的「黃金交叉」；因此，他信心十足，目前民進黨僅有5個執政縣市，年底選舉最少要贏10個，拜託大家一起打拚、台灣會更好。談及激動處，全場歡聲雷動、氣氛相當熱烈。

民進黨副祕書長何博文以世界棒球經典賽的台日大戰為喻，強調台灣人歡樂的時候共同慶祝，遇到失敗、挫折的時候也互相鼓勵，台灣面對任何挑戰和困難都能夠更加超越。但他提醒，對於年底大選與2028年大選，中國將無所不用其極地打垮本土政權，呼籲大家要隨時警惕、為台灣打拚。

對於當前政局，陳時中不諱言，經歷這段期間的「朝小野大」，執政團隊已充分體會到這樣的痛苦，政府各項施政皆無法按部就班推動，因為部分政黨沒有盡到忠誠在野黨的職責，必須靠民主力量才能矯正過來。年底選舉就是一次很好的試金石，未來更要把立法院拿回來，讓台灣步入正軌。

台灣之友會理事長王美琇也示警，國民黨與民眾黨與中國裡應外合，在國會踐踏民主憲政體制，中國利用藍白的力量裂解台灣，國民黨則想利用中國的力量進行奪權。王呼籲，面對這股「民主逆流」，公民社會不能等到2028年大選才行動，必須從今年底開始，從地方開始進行公民大反攻，共同守護台灣的民主制度。

