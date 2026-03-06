軍購條例各版本付委 卓榮泰：應以國防部整套專業規劃做最終討論

針對軍購條例各版本付委，行政院長卓榮泰（右）表示，軍事採購是向外國採購，不是外國拿一張單子來兜售，是我們要就單子的內容來做選擇。左為國防部長顧立雄。（記者方賓照攝）

民眾黨立委王安祥今在立法院質詢行政院長卓榮泰表示，現在政院版、民眾黨版和國民黨版軍購條例都付委審查，可以來併案討論，希望大家能夠異中求同。卓答覆，「這是整套的，任何一個割裂，都會讓我們在執行過程上產生一個不可預知的狀況」；而且軍事採購是向外國採購，不是外國拿一張單子來兜售，是我們要就單子的內容來做選擇。

卓榮泰表示，國家基於國防最嚴謹的專業評估需求，考量國家的財政能力跟年度的規劃提出了1.25兆的特別條例和特別預算，這是一個整套的內容，包括賴清德總統所說的，必須有台灣之盾、用AI高科技的擊殺鏈，還有發展國內的軍工產業。卓重申，「這是整套的，任何一個割裂，都會讓我們在執行過程上產生一個不可預知的狀況」。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，軍事的採購，是我們向外國做採購，「不是外國拿著一張單子來兜售，我們沒有辦法讓他拿一個單子四處在外面兜售」，要各位看到了單子以後，我們才要就單子的內容再做選擇。這是整套的規劃，他認為還是以國防部所提出的規劃來作為最終討論的依據。

王安祥指出，民眾黨的邏輯是，只要確定能夠買到的東西，民眾黨都是支持的。國防部長顧立雄說，發價書在期程上可能會來不及，因此民眾黨送案到院會希望可以事前授權。部長應該有看到這個新聞吧。

顧立雄表示，他有看到這個新聞，但他也要說，民眾黨版第四條是已經將美國知會國會的項目列出來，還列上金額，但把金額寫在條例裡面，這是將條例跟預算混淆了，「因為之後還要進行一個議價的程序，相關的議價程序後才會有確認相關的金額」。

顧立雄接著說，另外還有國內配合的項目，譬如買海馬士不只是只有海馬士，還有容納海馬士相關系統彈堡的設置，所以把金額列入條例裡，這並不是一個很適當的作為。

顧立雄指出，從發價書事先授權的事情就可以看出來，行政院版本是經過2年的時間，不斷在做內部的研討，提出一個整體的規劃案，所以不能夠只看知會國會的項目，因為還有很多項目、就像卓揆提到的台灣之盾，這不是只有相關的軍購部分，還有AI的決策系統要連結上，及國內委製的強攻系統，都要放在特別預算，才形成整體台灣之盾的規劃。

顧立雄表示，如果說現在只看得到知會國會的部分才擺進來，其他部分都略而不論，整體戰力的規劃、評估就變得零碎，沒有辦法形成一個整體的戰力。

王安祥詢問顧立雄是不是支持發價書要先行授權？顧立雄說，發價書要先行授權，就是反映政院版提出後，條例一直沒有辦法付委，預算都還沒有開始審議；民眾黨現在也很願意接受我之前的一個呼籲，就是在預算付委之前先授權我們來進行發價書的簽署。

顧立雄認為，民眾黨列的有些不是屬於特別預算的部分，國民黨版也是。現在民眾黨提出5項要放入特別預算的部分，他建議一體授權，讓政府可以全部簽署發價書，立院同意的話就5項發價書全部簽署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法