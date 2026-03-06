藍營「以罷制罷」台中黨部偽造連署34人有罪 苦主何欣純說話了

台中國民黨涉偽造連署，今天台中地院宣判34人都有罪，其中32人獲宣告緩刑，立委何欣純得知表示，尊重法院判決。（何欣純提供）

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於去年2月發起「以罷制罷」，卻抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，台中地檢署去年6月起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，台中地院審理時34人都當庭認罪，台中地院今天宣判，陳劍鋒、伍康龍等34人都有罪，32人獲緩刑，買姓、周姓黨工未獲緩刑，其中陳劍鋒判判1年6月、3月，伍康龍判1年8月、3月，但都獲緩刑5年。何欣純得知結果表示，尊重法院判決。

中檢調查發現，包含去年3月11日，伍康龍等黨工遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格件數共2360份（法定門檻2235份）、何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共3513份（法定門檻3297份），伍康龍等人偽造罷免提議書的結果，使2罷免案的提議人數，形式上均達法定門檻，但實際上，蔡其昌罷免案僅有640份連署為真，1720份是偽造，偽造的比率高達72.88%；何欣純部分，罷免案僅有975份為真，2538份是偽造，偽造比率高達72.25%。

台中地院開庭審理時，34人都當庭認罪，希望能從輕量刑，爭取緩刑、易科罰金的機會。

台中地院今天進行宣判，陳劍鋒、伍康龍等34人都判有罪，其中32人獲得緩刑，只有買姓被告判刑1年、周姓被告判刑9月未獲緩刑，陳劍鋒依個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」判1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，並須支付公庫25萬元，接受法治教育2場；伍康龍判1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，並須支付公庫30萬元，接受法治教育2場。

何欣純今天得知結果表示，尊重法院判決，強調台灣是自由民主國家，公民享有各項權利自由，但還是須遵循各項法律應有規範。

