    首頁 > 政治

    出席海島生活節 AIT高雄分處長爆文化矛盾 竟與邁邁「這話」有關

    2026/03/06 21:12 記者王榮祥／高雄報導
    2026日光海島生活節，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

    2026日光海島生活節，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

    美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖今天以美腔台語笑說，以前高雄市長陳其邁常問他「呷霸沒」、現在卻老說他「大摳阿」，讓他感受到台灣文化有一點點矛盾。

    高雄市政府今年再度與美國、日本、菲律賓及泰國等駐台機構合作，盛大舉辦「2026日光海島生活節」，今起在中央公園一連舉行3天。

    市長陳其邁出席開幕式，與美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、馬尼拉經濟文化辦事處行政與財務服務處處長崔瑞霞、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、關島總督古蕾露與帛琉科羅州州長艾約斯・魯迪姆奇共同啟動活動。

    各國代表致詞時各自秀了一點中文跟台語，除紛紛感謝高市府讓台灣民眾有機會了解各國不同的海島風情，奧正史所長特別提到今晚WBC球賽是台日大戰，他要趕回去看轉播，相信「衣錠」很精彩，張子霖更是當場虧了一下市長陳其邁，爆料陳其邁的「問候語」讓他以為台灣文化變了。

    張子霖說，他來台灣兩年半了，以前市長陳其邁遇到他，都會問「呷霸沒」?結果現在看到他卻直說「大摳阿」，讓人感覺台灣文化有一點點矛盾。

    陳其邁表示，台灣原住民族與來自帛琉、關島及菲律賓的朋友，享有共同文化、習俗與血緣，彼此擁有如家人般的深厚情感，高雄則是一座具備高度包容性的移民城市，無論是從臺灣其他縣市移居，或是從其他國家來到高雄工作、成家與生活的朋友，皆為城市注入多元文化與活力。

    他期盼所有來自東南亞及太平洋等國家的外國友人，都能將高雄當作自己的第二個家，在此安心扎根。

    行國處說明，海島生活節今年延長為3天，集結8國卡司音樂演出、6場戶外講座及3大運動體驗，舞台演出涵蓋國際與在地音樂，中央公園與高雄車站雙場域同步展開，誠摯邀請國內外朋友3月6日至8日共襄盛舉。

    2026日光海島生活節」，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

    2026日光海島生活節」，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

    2026日光海島生活節」，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

    2026日光海島生活節」，今起在中央公園一連舉行3天。（記者王榮祥攝）

