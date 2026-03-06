有洋蔥！伍麗華收到「神秘金磚」 背後竟藏感人故事

民進黨立委伍麗華。（資料照）

民進黨立委伍麗華伍麗華今（6日）在臉書分享，她下班前收到一個紙箱包裹，寄件人是一個陌生的名字，助理拆封後，裡面是一塊塊「金磚」，仔細端詳後發現居然是「米」。打電話詢問後，才發現是一個塵封已久的故事，「當我告訴同仁這份禮物的故事，大家都感到『深深被激勵』」！

伍麗華在臉書發文分享，前幾年，一名高中應屆畢業生，他的父親是布農族，媽媽是越南人，他一心一意想要讀警專，這樣就可以不用煩惱生活費，也不用煩惱未來的工作。

請繼續往下閱讀...

他的筆試成績在1千多名考生中，是全國第15名，同時也是原住民考生的榜首。但因為身高差0.4公分，他痛失了這個他最想要的學校，只能去就讀國立大學法律系。

而部落的親戚也很不捨，打電話到她這裡幫這位高中生陳情。說這孩子家境清寒，父親酗酒無力工作，全家只靠母親去各地插秧苗打工，一個月的收入不到2萬元的家庭，下一代實在需要靠教育翻身，掙脫命運枷鎖。

伍麗華打電話告訴孩子，「不是你的問題，其實在美國這樣的國家，考軍警看的是體適能能否通過，性別、身高、族群、年紀都不會成為限制」。而孩子成熟的回答，「所以我希望未來能修改制度，讓更多立志當警察的人能免受這樣的遺憾」，此話也讓伍麗華相當感動。

伍麗華為此特別去拜訪了當時的警專方仰寧校長，跟他提及關於身高限制的問題，也做了質詢，後來相當感謝大法官的解釋。以及內政部長劉世芳取消了警消身高限制。「我其實不知道後來的發展，今天才得知原來這個規定一取消，這孩子於是放棄大二，再度報考警專並入學！」

伍麗華表示，電話中這名學生跟她說，「我本來過年想要給委員包紅包，但是長輩說您一定不會收，所以我買了媽媽她老闆的米，這也是我們插秧種出來的米。」「我要感謝委員當時的加油打氣以及鼓勵，使我有動力和勇氣繼續往前走。我希望未來能向委員您看齊，也能成為對社會有正向回饋的人並讓家人感到光榮」，聽完這番話，伍麗華哽噎到無法言語。

伍麗華勉勵，生命的困頓如同雙面刃，可以壓垮你，也可以鍛鍊靈魂；水會清澈，並不是因為不含雜質，而是在於能夠沉澱。直呼「他的人生多麼值得期待啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法