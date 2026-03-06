死亡連署被判刑藍營稱「政治判決」 台中綠營痛斥反民主政黨

國民黨台中市黨部爆黨工死亡連署被判刑。（記者蘇孟娟攝）

去年大罷免案，國民黨台中市黨部爆偽造「死亡連署」案，台中地院今天判決34名涉案黨工有罪，國民黨指是「小案重判」、「政治判決」；民進黨議員陳俞融指出，國民黨應該誠實反省、向社會道歉；同黨市議員林德宇也說，一審判決已出，國民黨還在做政治攻防，根本就是「反民主」的政黨。

台中市黨部「死亡連署」案今經台中地院判決，總幹事伍康龍涉2罪被判1年8月與3月徒刑，書記長陳劍鋒二罪被判處1年6月與3月徒刑，2人均褫奪公權2年，緩刑5年，其餘被告有兩人未獲緩刑。

請繼續往下閱讀...

國民黨表示，民進黨「大罷免、大失敗」、「32：0」的結果顯示人民已經對民進黨做出判決，如今相關案件卻出現基層人員遭到判刑，質疑「小案重判」、「政治判決」。

對此，陳俞融指出，國民黨台中市黨部偽造罷免連署名冊，法院一審已認定違法，民主制度最基本的，就是誠實與守法，連署造假不是小事，更不能用政治口水掩蓋事實，國民黨面對司法判決，應該誠實反省、向社會道歉，而不是把違法行為說成政治迫害。

林德宇另指出，罷免是憲法賦予人民的公民權，國民黨爆死亡連署至今不肯承認錯誤，也未出面道歉，甚至，台中市長盧秀燕還替這些黨工抱屈，稱是政治干預司法，如今司法公正審判，當時出來背書的盧秀燕以及國民黨黨中央，沒有人真心認錯道歉，國民黨一再「反民主、踐踏司法」，一審判決已出還在做政治攻防，真的就是「反民主」的政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法