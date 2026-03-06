民進黨雲林縣議員提名首波名單公布 6選區13人入列

民進黨雲林縣黨部主委劉建國（中）、執行長蔡永富（左）與縣黨部選對會召集人許根尉，6日與第4選區登記初選4人協調達成共識。（民進黨雲林縣黨部提供）

2026九合一選舉，民進黨雲林縣黨部今（6日）公布第1波縣議員提名名單，6個選區共計有13人。縣黨部執行長蔡永富表示，後續還會有第2波、第3波優秀人選公布，原則上6選區提名目標為18席。

下屆縣議員選舉，民進黨雲林縣黨部黨內提名有14人登記，其中第四選區預計提名3席，共有李泓儀、洪如萍、王裔迪及周志鵬4人登記，縣黨部指出，經過主委劉建國協調後，周志鵬為黨內團結同意退出初選。

蔡永富指出，這不只是一份名單，更是一份責任與承擔，相信每個候選人都會站在第一線，為雲林打拚，為鄉親發聲，全黨將以團結作為最重要力量，共同努力打拚，全力支持黨提名雲林縣長參選人劉建國勝選，年底選戰「紅不讓」，為雲林鄉親打造更進步、更幸福的未來。

蔡永富強調，接下來還會滾動式提名，包括第一、第三、第五及第六選區都還有優秀人選在討論中，原則上提名目標為18席。

第一波提名名單如下：

第一選區（斗六、莿桐、林內）：江文登（現任）、林群力、廖郁賢

第二選區（斗南、古坑、大埤）：高明達、張庭綺（現任）

第三選區（虎尾、土庫、元長、褒忠）：林文彬（現任）、李明明

第四選區（西螺、二崙、崙背）：李泓儀、洪如萍（現任）、王裔迪

第五選區（台西、東勢、四湖、麥寮）：蔡永順、郭佩瑄

第六選區（北港、水林、口湖）：蔡岳儒（現任）

