    首頁 > 政治

    政大學生會邀鄭麗文、黃國昌演講 網罵爆：主題是如何當背骨仔？

    2026/03/06 23:15 即時新聞／綜合報導
    政大學生會邀請國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌演講。（資料照）

    政大學生會邀請國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌演講。（資料照）

    許多大學會邀請政治人物演講，與學生分享理念與價值，不過，政治大學學生會近日公布，將邀請國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌演講，兩人高度爭議性，引起網友批評，「什麼妖魔鬼怪都會來政大就是了」。

    政大學生會在臉書分享，「政治進入大學」系列講座已然成為政治大學的標誌性活動，隨著2026年地方選舉臨近，青年世代的目光應從「國家大政」轉向「在地實踐」。而地方治理的良窳，包含居住正義、交通建設、城鄉發展與就業機會，皆是與青年生活品質切身相關的議題。因此邀請國內主要政壇人物，分享該黨對於地方治理的佈局與核心價值。期望能再次搭建一個理性、深入的對話平台，並聽見青年對地方發展的真實期待。

    貼文曝光後，網友紛紛批評，「是Q&A還是Q&罵你？」、「什麼妖魔鬼怪都會來政大就是了」、「我從沒有看過兩個人有四個黨的」、「希望鄭主席這次可以就提問者的問題做論述，而不是跟在東吳的那次一樣攻擊提問者立場」、「主題是不是：如何當一個背骨仔」、「這兩位到底有什麼可以讓聽眾學習的地方？這兩位帶給社會或台灣什麼幫助？」、「來當負面教材」、「我想要看到現場血流成河」。

