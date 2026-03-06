想參加兒子畢典？朱蕙蓉爆柯文哲沒家人電話號碼 與子女互動冷

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，今日在廣播受訪表示，就讀日本東大的大兒子24日畢業，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢業典禮，由於3月24日正是柯文哲京華城案宣判前2天，引發外界討論。民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在臉書爆料柯文哲一家過去感情，並表示或許這幾年柯家關係有進步。

朱蕙蓉今日在臉書發文表示，過去訪問柯文哲超過10次，有一次在接近柯文哲生日時，在台北市政府做錄音訪問。訪問中她詢問柯文哲能否安排家人打來祝他生日快樂？柯文哲竟稱「我沒有他們的電話號碼！」她大吃一驚，接著問：「那我們寫email去？」柯文哲則回：「我也沒有。陳佩琪有。」

朱蕙蓉說，當下她不知道要不要繼續錄音，心裡還一直在想回去要怎樣剪掉這段。

朱蕙蓉表示，之前偶爾也會與陳佩琪聚餐。有次陳佩琪自爆：「他（柯文哲）根本不會跟我們一起去吃飯。」還曾表示：「我和小孩子吃飯，他根本不會來，如果有來，主要是來付錢的。話也不多。」

還有次，兩人一起接受訪問時，在錄音間聊了起來。從兩人對話間聽到他們在談女兒早上一起和他們下樓，卻一句話都不說，一出電梯就跑了，兩人自顧自抱怨，「完全無視那位睜大眼睛張大嘴巴坐在對面的主持人我。」

不過，朱蕙蓉也說，或許這幾年孩子們已經看到父親的不易，所以邀請爸媽前往參加他的博士畢業典禮，關係有進步是好事。但她認為，如果沒有出事的話，柯文哲應該會叫陳佩琪自己去就好了，何況這還是第一次宣判的前夕。

