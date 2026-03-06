TPASS預算15.8億立院過關 謝國樑：感謝立院讓民生預算先行

針對立法院通過TPASS通勤月票，基隆市長謝國樑說感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。（資料照）

115年度中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，立法院今天（6日）表決通過38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15億8千萬元。基隆市長謝國樑表示，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。

由於基隆市高達10萬通勤族，基隆市議員在本週基隆市議會臨時會關切此事，基隆市政府交通處長陳耀川指出，今年1月初基北北桃4縣市有開過會，台北悠遊卡帳戶管理中心統計結餘款的「大水庫」，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題；因應萬一中央仍沒有補助下來，基隆市府今年度也已編列2億5千4百萬元追加預算代墊，確保有錢可用，讓基隆通勤無虞。

基隆市議長童子瑋也建請議員同仁，請發揮各自影響力，在國會早日完成總預算審查，以確保通勤族的權益。

謝國樑回應表示，TPASS 是北北基桃生活圈的動脈，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行，確保通勤族的權益不因預算爭議受到影響。

