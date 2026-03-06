為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    TPASS預算15.8億立院過關 謝國樑：感謝立院讓民生預算先行

    2026/03/06 16:57 記者俞肇福／基隆報導
    針對立法院通過TPASS通勤月票，基隆市長謝國樑說感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。（資料照）

    針對立法院通過TPASS通勤月票，基隆市長謝國樑說感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。（資料照）

    115年度中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，立法院今天（6日）表決通過38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15億8千萬元。基隆市長謝國樑表示，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。

    由於基隆市高達10萬通勤族，基隆市議員在本週基隆市議會臨時會關切此事，基隆市政府交通處長陳耀川指出，今年1月初基北北桃4縣市有開過會，台北悠遊卡帳戶管理中心統計結餘款的「大水庫」，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題；因應萬一中央仍沒有補助下來，基隆市府今年度也已編列2億5千4百萬元追加預算代墊，確保有錢可用，讓基隆通勤無虞。

    基隆市議長童子瑋也建請議員同仁，請發揮各自影響力，在國會早日完成總預算審查，以確保通勤族的權益。

    謝國樑回應表示，TPASS 是北北基桃生活圈的動脈，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行，確保通勤族的權益不因預算爭議受到影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播