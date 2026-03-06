為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    顧立雄批藍版軍購條例+N不存在 王鴻薇酸：大律師假裝看不懂法條？

    2026/03/06 16:52 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

    國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

    國民黨版軍購特別條例草案主張「3800億元+N」的主張，國防部長顧立雄今受訪質疑，看不到加N的概念，且草案執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。對此，國民黨立委王鴻薇反酸，大律師假裝看不懂法條嗎？這個年限的意義不就是要符合賴政府一直說中共隨時有可能來打台灣嗎？

    王鴻薇表示，顧立雄批評國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例」草案裡面有很多的謬誤及不合理，但看到顧立雄的批評才是錯誤連連，根本搞不清楚狀況。

    王鴻薇指出，第一，顧立雄說條例裡面看不到加N的概念，「顧立雄你看不懂法條嗎？」事實上在國民黨版的特別條例第8條就已經清楚的寫到，只要有國防的需求，美國願意進一步的軍售，可以立刻啟動第二階段的國防特別預算，這不就是加N的概念嗎？顧立雄是大律師出身，假裝看不懂法律的條文第8條嗎？

    王鴻薇表示，第二，顧立雄又說這個年限（執行期間到2028年底）實在是太短了，不了解這個年限的意義。但這個年限意義，不就是要符合國防部以及賴政府一直說要趕快加強軍購，然後說中共隨時有可能來打台灣嗎？所以我們為什麼一定要把這些軍售項目鎖定8年之久呢？民進黨政府到底在拖延什麼？2028年底不能夠去完成嗎？難道我們的國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

    王鴻薇表示，國民黨的特別條例提到，一定要經過美國國防貿易的程序並要有發價書，就是要避免所謂的空白授權，未來預算不會濫編。所以國民黨的特別條例更為嚴謹，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播