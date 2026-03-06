顧立雄批藍版軍購條例+N不存在 王鴻薇酸：大律師假裝看不懂法條？

國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

國民黨版軍購特別條例草案主張「3800億元+N」的主張，國防部長顧立雄今受訪質疑，看不到加N的概念，且草案執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。對此，國民黨立委王鴻薇反酸，大律師假裝看不懂法條嗎？這個年限的意義不就是要符合賴政府一直說中共隨時有可能來打台灣嗎？

王鴻薇表示，顧立雄批評國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例」草案裡面有很多的謬誤及不合理，但看到顧立雄的批評才是錯誤連連，根本搞不清楚狀況。

王鴻薇指出，第一，顧立雄說條例裡面看不到加N的概念，「顧立雄你看不懂法條嗎？」事實上在國民黨版的特別條例第8條就已經清楚的寫到，只要有國防的需求，美國願意進一步的軍售，可以立刻啟動第二階段的國防特別預算，這不就是加N的概念嗎？顧立雄是大律師出身，假裝看不懂法律的條文第8條嗎？

王鴻薇表示，第二，顧立雄又說這個年限（執行期間到2028年底）實在是太短了，不了解這個年限的意義。但這個年限意義，不就是要符合國防部以及賴政府一直說要趕快加強軍購，然後說中共隨時有可能來打台灣嗎？所以我們為什麼一定要把這些軍售項目鎖定8年之久呢？民進黨政府到底在拖延什麼？2028年底不能夠去完成嗎？難道我們的國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

王鴻薇表示，國民黨的特別條例提到，一定要經過美國國防貿易的程序並要有發價書，就是要避免所謂的空白授權，未來預算不會濫編。所以國民黨的特別條例更為嚴謹，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

