    首頁 > 政治

    台中10行政區吉祥物通通消失 江肇國「1句話」酸爆盧市府

    2026/03/06 17:13 即時新聞／綜合報導
    穿山甲「咖煙斗」是台中南屯區的吉祥物。（擷取自江肇國臉書）

    穿山甲「咖煙斗」是台中南屯區的吉祥物。（擷取自江肇國臉書）

    台中中央市場拆除後，市府打造「菜奇鴉公園」，卻被網友抓包抄襲台南市爆紅的吉祥物「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲今受訪緩頰，指大家都玩諧音梗，未來可以交流，一起「鴨鴉聯手」。對此，民進黨議員江肇國表示，很多人不知道，台中市還有10個行政區的吉祥物，不過通通都消失了，怒批，「怕做錯就索性不做，這很盧市府」。

    江肇國在臉書發文表示，黃偉哲市長真的客氣了，如果台中的城市行銷只能靠模仿或抄襲，那真的很可惜。其實很多人可能不知道，台中市除了「石虎家族」之外，還有10個行政區各自設計的特色吉祥物。

    江肇國指出，五年前他就曾質詢市府，因為南屯區的吉祥物「咖煙斗」出席活動時，竟然「只戴頭套」，整個像是臨時湊出來的，讓人一頭霧水。而當時副市長說會檢討改善，結果這幾年下來，不只沒有改善，這些吉祥物幾乎也從市府的城市行銷中無聲無息地消失了。大酸，「怕做錯就索性不做，這很盧市府」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「所以才都是市長照片呀」、「完全不知道台中各區有吉祥物」、「到處都是市長照片，市長才是吉祥物吧」、「該做的完全都不做」。

