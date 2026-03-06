在野軍購版本限縮國防自主 蘇紫雲：拿明朝劍斬清朝官

國防安全研究院所長蘇紫雲。（資料照）

行政院提出1兆2500億元「國防採購特別條例草案」，在野黨提出替代版本——國民黨3800億元、民眾黨4000億元，金額均不及政院版三分之一。此外，還要求待美方正式發出「發價書（LOA）」，才排案審查後續預算，並援引過去拉法葉艦弊案疑慮，主張對「商購」與「國防自主」項目從嚴把關。對此，國防專家直言這是「因噎廢食」，更是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

針對要求待美方正式發出「發價書（LOA）」後，立法院才排案審查後續預算。國防安全研究院所長蘇紫雲指出，這正是對台美軍購機制最嚴重的誤解之一。

軍事專家諸葛風雲直指，若依循「見單才審」模式，當美方完成繁瑣的跨部會審查、準備發包生產時，台灣卻仍在立院苦等排案，白白增加的數個月空窗期，極可能讓台灣錯失美國軍工廠的關鍵生產排程，導致交貨時間大幅延宕，戰備時程遭到致命衝擊。

在野黨另一項常見論點，是援引過去拉法葉艦弊案疑慮，主張對「商購」與「國防自主」項目從嚴把關。對此，蘇紫雲直言這是「因噎廢食」，更是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

他說明，政院版特別預算僅是預備金的概念，未來每一筆支出仍須向立法院報告並接受委員會專業審查，監督機制完整。此外，國際透明組織已將台灣的國防廉政評定為全球第二等級的「低風險級」，與德國同級，甚至優於新加坡。以三十年前的舊時代弊案作為杯葛現代軍購的理由，既無法說服國人，更無助於改善台灣的防衛能力。

對於在野版本在預算數字上嚴重縮水，台灣基進黨秘書長、備役空軍上校馬依翔認為有三重連鎖傷害：第一，無人機群、C5ISR等不對稱戰力建置首當其衝，形成戰力斷層；第二，國防廠商供應鏈不確定性將導致研發人才流失，「國防自主」根基動搖；第三，國防採購涉及複數年生產排程，預算縮水使已洽談的軍購計畫面臨採購成本上升、重新議約的風險，甚至損及盟友對台灣防衛承諾的信任。

軍事專家諸葛風雲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

