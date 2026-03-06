台中1.3億垃圾太空包「淪傳染病溫床」 何欣純提3方向解決

民進黨台中市長參選人何欣純。（資料照）

台中市政府2025年編列1億3000元預算，以太空包方式打包1617.5噸垃圾，不料堆置在文山掩埋場不到4個月，就被民進黨台中市議員何文海查出，包袋破損遭老鼠野狗啃食，可能引發野生動物傳染與環境污染。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，垃圾處理不該只是「把垃圾移到別的地方或移來移去」，並提出3大方向來根本解決垃圾問題。

何欣純在臉書發文表示，市府相關單位應立刻針對破損包體、廚餘外露及野生動物滋擾等問題，採取補強與清理措施，避免造成污染與公共衛生風險。更重要的是，垃圾處理不該只是「把垃圾移到別的地方或移來移去」。台中市目前累積大量垃圾等待處理，顯示整體垃圾處理與減量政策需要更積極的作為。

何欣純指出，去年市長盧秀燕編列了1億3000萬元預算，以「垃圾分篩打包」的太空包方式處理1617.5噸垃圾，但令人擔心的是，這些太空包不到4個月就出現破損。她主張3個方向來解決問題。

何欣純解釋，一、她希望加速垃圾處理與焚化設施的建設，包含焚化與再利用設施，提升整體垃圾處理效能，避免掩埋場持續超載。二、落實垃圾分類與減量政策，從源頭減少進入最終處理端的垃圾量。三、建立透明的環境管理機制，太空包的存放不能放任無人管理，也要讓居民能夠安心監督市府的處理作為。

