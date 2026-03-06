為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中1.3億垃圾太空包「淪傳染病溫床」 何欣純提3方向解決

    2026/03/06 16:54 即時新聞／綜合報導
    民進黨台中市長參選人何欣純。（資料照）

    民進黨台中市長參選人何欣純。（資料照）

    台中市政府2025年編列1億3000元預算，以太空包方式打包1617.5噸垃圾，不料堆置在文山掩埋場不到4個月，就被民進黨台中市議員何文海查出，包袋破損遭老鼠野狗啃食，可能引發野生動物傳染與環境污染。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，垃圾處理不該只是「把垃圾移到別的地方或移來移去」，並提出3大方向來根本解決垃圾問題。

    何欣純在臉書發文表示，市府相關單位應立刻針對破損包體、廚餘外露及野生動物滋擾等問題，採取補強與清理措施，避免造成污染與公共衛生風險。更重要的是，垃圾處理不該只是「把垃圾移到別的地方或移來移去」。台中市目前累積大量垃圾等待處理，顯示整體垃圾處理與減量政策需要更積極的作為。

    何欣純指出，去年市長盧秀燕編列了1億3000萬元預算，以「垃圾分篩打包」的太空包方式處理1617.5噸垃圾，但令人擔心的是，這些太空包不到4個月就出現破損。她主張3個方向來解決問題。

    何欣純解釋，一、她希望加速垃圾處理與焚化設施的建設，包含焚化與再利用設施，提升整體垃圾處理效能，避免掩埋場持續超載。二、落實垃圾分類與減量政策，從源頭減少進入最終處理端的垃圾量。三、建立透明的環境管理機制，太空包的存放不能放任無人管理，也要讓居民能夠安心監督市府的處理作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播