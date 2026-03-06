在野大砍7成軍購 專家警告對戰力造成結構性破壞

立法院院會6日邀請行政院長做施政方針及施政報告並備詢，行政院長卓榮泰率部會首長列席。（記者方賓照攝）

行政院提出1兆2500億元「國防採購特別條例草案」，是台美歷經超過兩年密集協商、對應中共武力犯台威脅後所設計的完整防衛配套。然而，這份草案正式排入立法院院會議程之際，在野黨提出替代版本——國民黨3800億元、民眾黨4000億元——合計金額甚至不及政院版三分之一。除國防部反對，專家亦警告，在野黨版本將對台灣防衛戰力造成難以彌補的結構性破壞。

國防部強調，政院版規劃涵蓋七大類：精準火砲、遠程打擊飛彈、無人機反制、防空反彈道、AI輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能，以及台美研發合作。

國防安全研究院所長蘇紫雲指出，「AI與C5ISR系統是台灣未來防衛的靈魂」，這套指管通信系統能大幅縮減「目標獲取」到「火力配送」之間的時間差，對於台灣在少子化兵力限制下仍能發揮最大不對稱戰力，至關重要。蘇紫雲表示「台灣國防的新思維，就是必須將『兵力』、『火力』與『算力』三合一」，強調，國防部原先規劃的三個區塊是相輔相成的完整防衛能力，若將整合系統剔除，整體戰力將大打折扣。

國防院中共研究所助理研究員許智翔說明，採購武器裝備後，若缺乏有效的指管通信鏈路系統整合，實際戰力仍將「大打折扣」。換言之，政院版預算的完整性，並非追求規模的政治姿態，而是軍事專業邏輯的必然要求。

無論是國民黨的3800億元版本，還是民眾黨的4000億元版本，則僅著眼於美方已公告的具體硬體武器如：飛彈、自走砲等有形裝備，卻均未列建構「台灣之盾」最核心的AI輔助指管與C5ISR整合系統。

以近期中東戰爭為例，近期多家智庫分析發現，與伊朗高度仰賴傳統武器「數量」不同，美方將戰力優勢，定義為一套以C4ISR／JADC2 為核心、由AI驅動的戰場「神經系統」：整合龐大的武器資料網路，在戰場上於數秒內呼叫最合適的火力，這種高度網路化的協同作戰，被認為是當代戰爭的關鍵差異，而非單一武器平台本身的性能。

國防院博士副研究員舒孝煌進一步說明，若缺乏IBCS（整合化防空與飛彈防禦指揮系統）或類似的AI輔助指管系統，現行防空飛彈系統一旦單一雷達或發射車被摧毀，整套系統便可能全數癱瘓。反之，透過深度系統整合，各陣地雷達能夠互相備援，甚至能在高威脅區關閉雷達以躲避敵方武器，達到「一加一大於二」的不對稱戰力。

