軍購條例各版本付委 陳永康：正面看待1.25兆國防特別預算

退役海軍二級上將、國民黨立委陳永康。（資料照）

針對立法院軍購條例各版本付委，國民黨立委陳永康今（6）日表示，正面看待1.25兆元國防特別預算，但強調相關細節仍待進一步釐清。陳永康重申，國防預算的編列，正是展現中華民國守護台澎金馬的決心，以及對印太區域和平的具體承諾。

針對國防特別預算的規劃，退役海軍二級上將、曾任國防部副部長的立委陳永康今天透過新聞稿提出四項具體主張。首先，在對外採購上，全力支持軍售項目；但若為商售管道，則必須明列條件進行討論，例如商購預算應抵銷台灣對美的貿易順差額度。同時，國內國防產業的發展應直接納入年度預算中。

其次，陳永康說，年度國防預算除了要持續強化國防自主項目外，更應特別著重並提高各階層的國防軍事教育預算，具體落實於提升教師薪資及改善教學環境等面向。

陳永康也說，在完備採購程序與安全條件的前提下，政府相關預算的編列必須進行全般考量，致力將國內軍工產業與國外供應鏈相結合，藉此實質提升國內產業的競爭力。

針對各黨版本國防特別條例付委，陳永康表示，將待行政院版本及朝野各黨版本付委後討論。他強調，國防預算是展現中華民國守護台澎金馬的決心，以及對印太區域和平的承諾。

