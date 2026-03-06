中國GDP增長目標35年來最低 林俊憲：台灣過得很好「請照顧好自己」

民進黨立委林俊憲。（資料照）

中國總理李強週四在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在4.5％至5％之間，創1991年以來最低增速。對此，民進黨立委林俊憲表示，事實證明，真正讓一個國家持續成長的，不只是市場規模，而是民主社會所帶來的自由與多元。

林俊憲在臉書發文表示，還記不記得馬英九執政時，社會充斥「要靠中國台灣經濟才會好」的論調，但不知何時開始，連國民黨自己也不敢再提了，所謂「經濟牌」對統戰已毫無效果，為什麼？因為現實會說話。

林俊憲指出，中國昨天在全國人大公布的經濟成長目標已降至4.5％至5％，這是自1991年以來的最低。CPI目標則維持在約2％，也是二十多年來的低點，某種程度上等於間接承認內需疲弱、經濟動能不足。

與此同時，台灣的表現卻截然不同。台灣2025年全年GDP成長率高達8.63％，創下15年來新高，展現出強勁的經濟韌性。

林俊憲續指，這些年他看過太多中國經濟即將超越一切的宣傳，也聽過太多嘲笑台灣的聲音。但事實一再證明，真正讓一個國家持續成長的，不只是市場規模，而是民主社會所帶來的自由與多元。

他說，所以當小粉紅問「為什麼台灣不願意統一」時，其實答案很簡單。因為我們不只擁有經濟成果，更珍惜自由與民主的價值。我們不需要像中國那樣，為了維持專制體制，讓人民在壓力與不確定中被迫做出選擇。台灣正在用實力告訴中國，「我們過得很好，請照顧好自己，別多管閒事」。

