台北漁產公司職災意外廠商沒投保 黃瀞瑩：勿讓公股事業淪勞權破口

台北市漁產公司委外廠商今年一月發生17歲女員工被粉碎機捲入喪命事件，台北市議員黃瀞瑩今天指出，業者被發現未幫女員工投保相關保險，督導與落實險有缺失，要求市府應主動清查市府持股事業，檢視委外業務及聘用人力是否確實遵守勞動法令。

黃瀞瑩表示，經勞動局釐清，該委外廠商涉及多項違反勞動法令情事，包括違反《職業安全衛生設施規則》針對使用粉碎機等相關規定，該名少女亦未被投保勞工保險及全民健康保險。而台北漁產公司與委外廠商所簽訂契約，雖明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，並投保勞工就業相關保險，且應指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜；但從此次事故來看，員工未被投勞健保，相關契約督導與落實顯有缺失。

黃瀞瑩批評，台北市政府應針對其作為主要或重要股東事業，對於勞動權益保障，不僅應該符合法律規定最低需求，更應該以高標準發揮公共事業示範角色，帶動民間企業落實企業責任，且不得因業務「委外」，即對委外業務之勞動條件置身事外。

市場處表示，已要求四大公司（台北農產、漁產、畜產及花卉公司）依據勞動法規落實委外勞動合約履約管理，並配合北市勞動局勞動檢查作業程序，以保障勞工權益。

勞檢處指出，已於2月11日完成市府所屬公司清查作業，各公司無使用與肇災案雷同機械情事；另各公司亦回報對其承攬廠商勞工投保情形清查結果，各廠商均為其各自勞工依法投保。

