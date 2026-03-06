為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台北漁產公司職災意外廠商沒投保 黃瀞瑩：勿讓公股事業淪勞權破口

    2026/03/06 16:17 記者甘孟霖／台北報導
    民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料照）

    民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料照）

    台北市漁產公司委外廠商今年一月發生17歲女員工被粉碎機捲入喪命事件，台北市議員黃瀞瑩今天指出，業者被發現未幫女員工投保相關保險，督導與落實險有缺失，要求市府應主動清查市府持股事業，檢視委外業務及聘用人力是否確實遵守勞動法令。

    黃瀞瑩表示，經勞動局釐清，該委外廠商涉及多項違反勞動法令情事，包括違反《職業安全衛生設施規則》針對使用粉碎機等相關規定，該名少女亦未被投保勞工保險及全民健康保險。而台北漁產公司與委外廠商所簽訂契約，雖明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，並投保勞工就業相關保險，且應指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜；但從此次事故來看，員工未被投勞健保，相關契約督導與落實顯有缺失。

    黃瀞瑩批評，台北市政府應針對其作為主要或重要股東事業，對於勞動權益保障，不僅應該符合法律規定最低需求，更應該以高標準發揮公共事業示範角色，帶動民間企業落實企業責任，且不得因業務「委外」，即對委外業務之勞動條件置身事外。

    市場處表示，已要求四大公司（台北農產、漁產、畜產及花卉公司）依據勞動法規落實委外勞動合約履約管理，並配合北市勞動局勞動檢查作業程序，以保障勞工權益。

    勞檢處指出，已於2月11日完成市府所屬公司清查作業，各公司無使用與肇災案雷同機械情事；另各公司亦回報對其承攬廠商勞工投保情形清查結果，各廠商均為其各自勞工依法投保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播