國防特別條例草案遭十度封殺終付委 行政院：盼是理性討論的第一步

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，立法院院會今日依黨團協商結論，將院版國防特別條例草案，以及國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，都列入今日院會報告事項中，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查。對此，行政院發言人李慧芝表示，希望這是朝野能夠理性討論國家安全議題的第一步。

李慧芝也重申，政府經過長時間縝密專業的評估，依照我國國家安全的戰略規劃及建軍所需，提出了8年1.25兆的國防條例及特別預算，同時兼顧打造台灣之盾、加速AI擊殺鏈，以及強化軍工產業供應鏈三大重中之重的項目，期待立院朝野黨團繼續展現對國軍的支持，展現對國家安全的支持。

最後，李慧芝強調，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割。國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年12月2日程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，終於在今日付委。

