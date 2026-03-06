為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    動支TPASS等38項新興計畫、718億元？ 行政院：無前例

    2026/03/06 15:53 記者鍾麗華／台北報導
    藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中TPASS等38項新興計劃、718億元預算。（資料照）

    藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中TPASS等38項新興計劃、718億元預算。（資料照）

    藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

    38項新興計劃包括TPASS，由於之前TPASS是編列在特別預算，今年開始改由公務預算撥款，屬於新興計畫，而TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每3個月向中央政府請款，所以TPASS補助即將斷炊，攸關百萬通勤族，行政院面臨藍白提出新興計畫是否執行的壓力，據了解，對於是否執行新興計畫，府院高層尚未決策，但由於今年是地方選舉年，讓執政團隊左右為難。

    李慧芝指出，總預算案是建設國家、服務人民所需，很遺憾已經3月，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照「立法院職權行使法」第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播