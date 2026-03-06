動支TPASS等38項新興計畫、718億元？ 行政院：無前例

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中TPASS等38項新興計劃、718億元預算。（資料照）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

38項新興計劃包括TPASS，由於之前TPASS是編列在特別預算，今年開始改由公務預算撥款，屬於新興計畫，而TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每3個月向中央政府請款，所以TPASS補助即將斷炊，攸關百萬通勤族，行政院面臨藍白提出新興計畫是否執行的壓力，據了解，對於是否執行新興計畫，府院高層尚未決策，但由於今年是地方選舉年，讓執政團隊左右為難。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，總預算案是建設國家、服務人民所需，很遺憾已經3月，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照「立法院職權行使法」第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法