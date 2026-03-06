海馬士發價書也收到！沈伯洋籲盡速做成決議 先授權國防部簽署

針對美方已公布的3項發價書將在15日到期，國防部長顧立雄答詢時又透露，第四項海馬士精準打擊系統發價書也已收到，民進黨立委沈伯洋對此受訪呼籲，若各黨已有共識，應盡速做成決議授權國防部先行簽署。（記者方賓照攝）

針對美方已公布的3項發價書，包括拖式2B飛彈、M109A7自走砲及標槍飛彈等案項即將在本（3）月15日到期，國防部長顧立雄日前籲請立法院國防委員會先行授權簽署以免全案取消，民眾黨團今（6）日提案先授權簽署，並經院會同意逕付二讀。另，顧立雄今天答詢時又透露，第四項海馬士精準打擊系統發價書也已收到，民進黨立委沈伯洋對此受訪時呼籲，若各黨已有共識，應盡速做成決議授權國防部先行簽署。

政府擬提出8年期暫匡1.25兆元的國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨聯手杯葛數月，導致美方已送來的3項發價書（LOA）即將在本（3）月15日到期。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋今天受訪表示，民眾黨雖在提案說明故意寫入「黑箱」等錯誤說法以累積「相罵本」，但決議內容本身並無太大問題。他指出，民進黨先前便主張由國防及外交委員會先行授權，民眾黨此次應是感受到外界壓力，順應了國防部長顧立雄的請求；目前三黨對此看似已有共識，若無意外，預期能盡速做成決議，授權國防部先行簽署發價書。

不過，由於顧立雄今天答詢時透露海馬士多管火箭精準打擊系統的發價書也已經收到，他籲請民眾黨立委王安祥同意，將合計5項要放入特別預算的案項「一體授權」，讓5項發價書可以一起簽署。王安祥也說，希望盡力協助，能盡快取得軍購的項目。

另針對在野黨屢次指控，國防特別預算為「特別預算」或「黑箱」，沈伯洋嚴正反駁「這從一開始就不存在」。他還原過程指出，國防部不僅已舉辦說明會、向個別立委辦公室報告，更應在野黨要求加開機密會議。

沈伯洋批評在野黨刻意「眼不見為淨」，因為只要看了機密資料並簽署保密協定，就無法繼續造謠。他說，在野黨由拒絕索資、拒看資料來掩飾自身不審預算的無能，並欺騙對政治不熟悉的民眾，「阻止自己身為立委監督國防的權力，不做自己的工作就趕快離開立法院」。

沈伯洋進一步說明，台灣與美國的軍購屬於國防部對國防部的「軍售（FMS）」，而非一般「商售」，原因在於涉及敏感武器與機密，必須由美國政府出面擔保；若將外交與軍事磋商的細節全面公開，中國勢必會對相關廠商或第三國施壓，導致台灣買不到武器。他痛批在野黨將正常的外交軍事談判一律抹黑為黑箱，將嚴重破壞國防推動。

此外，針對國民黨提出的法案版本，沈伯洋警告其中暗藏「地雷」。藍營版本要求必須先取得發價書，才能提報條例與預算；但實務上發價書並非前期報價單，不可能在初期就取得。他痛批此舉是故意錯置軍購順序，將導致台灣未來面對美國的新一波軍售時，面臨無限期延宕。

沈伯洋直言，這種作法「跟賣國沒兩樣」，實質上就是把延宕軍購當作籌碼，送給中國國家主席習近平在「川習會」上發揮，而目前在野黨的拖延戰術某種程度上也已經成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法