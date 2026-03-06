為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    笑死！批國民黨抄都抄錯 吳崢：軍購條例8條錯3條 錯誤率37.5％

    2026/03/06 15:49 即時新聞／綜合報導
    立法院國民黨團終於提出自家版本的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。民進黨發言人吳崢指出，國民黨昨天才說軍購應該編列在一般預算，不能亂花錢，結果自己提出的版本，第五條寫了8項軍購，裡面竟然有3項，是已經編列在一般預算的項目，錯誤率37.5％。

    吳崢今日在臉書發文指出，國民黨《軍購特別條例》第五條的8項軍購中，包含「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，都是已編列於一般公務預算的項目，不是特別預算的範疇。

    吳崢批，國民黨法案內容大砍台灣國防8700億，配合中共阻撓台灣建軍。不只舔共，還不唸書，連抄作業都抄錯，將一般預算項目重複編列在特別條例，「完全暴露根本是東拼西湊隨便敷衍！這才是亂花人民納稅錢！」

    對此，國防部5日晚間也緊急發布新聞稿說明，國民黨版草案所列的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」3案，實際上屬向美遞交需求信函之一般軍購案，預算早已編列於公務預算，並非特別預算範圍。

    國防部還說，藍營版本不僅誤植已編列於公務預算的項目，且其「分階段編列」的主張將導致我方無法獲得美方產線優序，更因排除AI指管系統與國防自主委製案，恐導致防衛擊殺鏈出現罅隙與缺口。

