徐欣瑩陣營控「假民調真誹謗」 放話已委託律師要提告

國民黨立委徐欣瑩正全力準備黨內初選，對於藉由民調散布她脫黨的不明人士，決定提告交檢方徹查。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣下屆縣長的黨內初選結果將在本月底見真章，隨著新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩比拚火熱，民調作業即將在325起連續3天展開，徐欣瑩陣營今天宣布，近來發現迭有不明人士自稱「民調電話」，劈頭就問「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎？」明顯是用「假民調」做「真誹謗」，已經委託律師將在近日向新竹地檢署舉發，交由檢方徹查。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，徐欣瑩和陳見賢都已經正式登記參與國民黨的黨內初選，何來「脫黨參選」？前述假「民調電話」的言論，有誹謗之嫌，他們已經採取法律行動，所以呼籲大家應即刻停止這種惡意的烏賊戰。

請繼續往下閱讀...

徐維遠說，他們是接獲民眾反映說，當事人近日接到自稱民調的電話，先問民調基本問題後，竟然問「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎？」聽到這裡他憤而掛電話且大罵。

他說，徐欣瑩和陳見賢都登記參加黨內初選中，何來「脫黨參選」？不肖者對徐欣瑩的抹黑、造假、汙衊攻擊至今一再發生，這場新竹縣長黨內初選，難道只剩下假訊息和潑髒水？有心人士誤導媒體、不實指控徐欣瑩「雙重黨籍」，還有人委託民調公司做誘導式提問；現在還有佯稱民調的電話、實際上卻做惡意抹黑的事。對於前述「假民調、真誹謗」的違法行為，他們已經掌握特定門號，將委由律師下週向新竹檢方舉發、提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法