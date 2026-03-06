為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國政府報告稱「打擊」台獨 學者分析：硬手段不會少

    2026/03/06 15:57 中央社
    中國總理李強在全國人大會議發表年度政府工作報告，涉台部分提到堅決「打擊」台獨分裂勢力。（法新社）

    中國總理李強在全國人大會議發表年度政府工作報告，涉台部分提到堅決「打擊」台獨分裂勢力。（法新社）

    今年中國政府工作報告涉台內容，首次出現「堅決『打擊』台獨」，措辭從「反對」提升到「打擊」。學者分析，意味著中國對台的硬手段不會少，但同時也將出現更多惠台政策，強化台灣人對中國的認同，及經貿融合將是「十五五」規劃重點。

    政治大學國際關係研究中心6日召開「解析2026年中共全國兩會座談會」，多名專家學者與會。

    中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京召開，中國國務院總理李強做政府工作報告，描述兩岸的部分提到，「我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

    政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯表示，今年的中國政府工作報告涉台部分整合「十五五」規劃與對台工作會議，沒有新意，但從措辭來看，會持續把相關政策走深走實。

    曾偉峯指出，中國政府工作報告很少會寫出具體政策，但這次明確將「落實台灣同胞享受同等待遇政策」寫入報告中，是明確的政策訊號，意味著一定會有惠台政策，軟性措施不會少。

    另一個值得注意的部分，是本次政府工作報告指出要「堅決『打擊』台獨」，從2023年至2025年的表述都是「堅決『反對』台獨」，曾偉峯直言「不是只有反對，要打擊，所以硬手段是不會少」。

    政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢指出，這是第一次在政府工作報告中提到「堅決『打擊』台獨」，但在對台工作會議中，從2024至今出現過3次。2024年1月台灣總統大選完結後，2月的對台工作會議就出現「堅決『打擊』台獨」，時間點值得留意。

    此外，王信賢還指出，今年中國政府工作報告特別將「設立台灣光復紀念日」放在第一段，就緊接在「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」後面，意味著中國把台灣議題提高到非常高的高度。

    從「十五五」規劃來看，曾偉峯指出，涉台政策有兩個重點，一是強化台灣人－—尤其是青年——對中國的認同，甚至指出要增進「民族、文化、國家」認同，「所以這個KPI就是這5年他要看到更多的台灣人認同中國」。

    第二是「經貿融合」，「十五五」強調要讓台灣企業與青年創業融入中國所謂的「新發展格局」，具體政策包括推動「兩岸共同市場」「多層次兩岸金融市場」。曾偉峯指出，經濟融合就是「鑲嵌」的意思，「來了就不能走」，透過貸款，甚至推動台灣企業在中國上市等方式，讓台灣企業對中國形成依賴。

    曾偉峯直言，這兩項KPI的目的即為中國全國政協主席王滬寧所講的「塑造祖國統一大勢」，讓該方向不可逆。

    政大國關中心主任王信賢表示，中國政府工作報告第一次提到「堅決『打擊』台獨」，但在對台工作會議中，從2024至今出現過3次。（資料照）

    政大國關中心主任王信賢表示，中國政府工作報告第一次提到「堅決『打擊』台獨」，但在對台工作會議中，從2024至今出現過3次。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播