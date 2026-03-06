中配立委李貞秀爭議延燒 陸委會出手：九合一大選將完善資格審查

民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍。對此，陸委會主委邱垂正今（6日）預告，為避免中籍配偶參選再發生類似情況，將查核過去的這個選務漏洞，配合年底九合一大選，完善涉中背景人士的參選資格審查。

李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒。邱垂正今出席立法院會前受訪說明，依照「兩岸人民關係條例」，必須完成轉換身分滿10年，亦即在台灣設戶籍滿10年才具備登記參選的資格；2004年的一次修法，就是落實單一戶籍制。

請繼續往下閱讀...

邱垂正說，對於在法律修法前已取得定居者，「兩岸人民關係條例」第9條之1第3項明確規定，必須在6個月內把註銷中國大陸戶籍（證明）繳回主管機關，其台灣人的身分才不會失去。若同時具有雙重戶籍，依法就失去其台灣人身分，且有關於台灣戶籍所衍生的權利，包括選舉、擔任公職的權利也都會失去。

邱垂正並透露，陸委會唯一有收到的，是從海基會和移民署收到李貞秀繳回放棄戶籍的證明，只有2025年3月那一份，所以李可能在2023年登記時具有兩岸的雙重戶籍，依「兩岸人民關係條」第21條規定，要轉換身分、需設有台灣戶籍滿10年，這個起算點與法不合，陸委會將向選務機關的中選會說明。

邱垂正強調，為避免以後中籍配偶參選發生類似情況，將查核過去行政機關、選務機關出現的這個選務漏洞，讓所有涉中背景人士的參選，都具備有依法合法的參選資格；這部分陸委會將與選務機關積極合作，配合年底九合一大選，完善依法落實合法的參選資格審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法